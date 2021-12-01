Эксперт: Прививка от гриппа не снижает титры антител у переболевших Covid-19

Вакцинация от гриппа не снизит количество антител у переболевших Covid-19, сообщил врач-инфекционист Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

«Иммунная система избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм или в виде возбудителя — активного вируса, или с вакцинным препаратом. Прививка от коронавирусной инфекции не помеха вакцинации против гриппа», — объяснил врач

Он подчеркнул, что прививаться можно в течение всего сезона, но необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты и гигиены.

Коновалов напомнил, что иммунитет к гриппу в организме вырабатывается в течение двух недель после инъекции.

Ранее Минздрав РФ разрешил одновременное использование однокомпонентного препарата против коронавируса «Спутник Лайт» и вакцины против гриппа, внеся изменения в инструкцию к вакцине от Covid-19.

Президент России Владимир Путин поручил властям регионов лично контролировать введение и соблюдение ограничительных мер и не упускать из виду темпы вакцинации.