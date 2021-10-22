Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от Covid-19 и гриппа

Министерство здравоохранения РФ разрешило одновременно прививать от коронавируса Covid-19 и от гриппа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«<…> соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины „Гам-Ковид-Вак“ („Спутник V“)», — уточнили в министерстве.

Во время доклинических исследований было изучено взаимодействие «Спутника V» с препаратом для профилактики гриппа. Оказалось, что иммуногенность вакцин при их одновременном введении не снижается.

Теперь прививки при одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа будут делать в разные части тела — например, в левое и правое плечо.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал важность вакцинации от Covid-19, отмечая эффективность и безопасность отечественных препаратов. Недавно он вновь призвал россиян прививаться, чтобы сбить пик новой волны эпидемии коронавируса.