Эксперт: При введении QR-кодов в регионах нужно ориентироваться на уровень вакцинации

Принимая решения о введении системы QR-кодов, необходимо ориентироваться не только на статистику заболеваемости коронавирусом в том или ином регионе, но и на уровень вакцинации, количество госпитализированных пациентов и загруженность медицинских учреждений. Об этом заявил член общественного совета при Минздраве РФ, основатель онлайн-платформы zdorovie.ru Эрик Бровко, передает радио Sputnk.

«Есть и другие факторы, например, уровень вакцинации, уровень госпитализации и уровень наполненности медицинских учреждений. Нельзя посмотреть только на статистику заболевших и сказать, что меры по защите и обеспечению безопасности оправданы или не оправданы», — перечислил критерии специалист.

Из-за сложной ситуации с распространением коронавируса всё больше регионов начинают проверять сертификаты о вакцинации или справки о перенесенном Covid-19 в общественных местах и на массовых мероприятиях.

С 22 ноября Республика Татарстан первой в России ввела систему QR-кодов в общественном транспорте. Это решение вызвало противоречивую реакцию у жителей региона.

Вторым регионом, который ввел ограничения на пользование транспортом, стал Камчатский край. С 23 ноября совершать поездки в межмуниципальных автобусах или авиаперелеты внутри региона можно только с QR-кодом о вакцинации, справкой о перенесенном в течение последних шести месяцев коронавирусе или медотводом от прививки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Совете Федерации подчеркнули важность разработки универсальных правил получения кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, для всех регионов России.