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Экономика 27 июля 2024 18:25

Эксперт предупредила о «лукавстве» застройщиков с субсидированной ставкой

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После отмены льготной ипотеки застройщики начали принимать собственные меры для увеличения спроса на недвижимость. Так, они предлагают покупателям свою субсидированную ставку. Однако такие предложения не всегда выгодны для покупателя, заявила в интервью «Татарстан-24» руководитель агентства недвижимости, координатор «Том Сойер фест Казань» Анастасия Гизатова.

«Они видят, что спрос практически упал до нуля среди других групп населения (не попадающих под семейную и ИТ-ипотеку – прим. Т-и), поэтому стали предлагать свою субсидированную ставку. Если раньше государство доплачивало банку разницу между 8 и 18%, то сейчас застройщики предлагают покупать у них. Но это может быть лукавство. Советую внимательно читать договор», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, может быть несколько вариантов подобных предложений. К примеру, застройщик действительно может самостоятельно субсидировать ставку и оплачивать банку проценты, что не приведет к подорожанию жилья. Однако в ряде случаев это может быть лишь временная мера — на год-два.

«А потом покупатель переходит на рыночную ставку. А она сейчас огромная, платеж будет как минимум в пять раз больше, чем тот, на который рассчитывали», — заключила специалист.

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