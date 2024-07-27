Эксперт предупредила о «лукавстве» застройщиков с субсидированной ставкой

После отмены льготной ипотеки застройщики начали принимать собственные меры для увеличения спроса на недвижимость. Так, они предлагают покупателям свою субсидированную ставку. Однако такие предложения не всегда выгодны для покупателя, заявила в интервью «Татарстан-24» руководитель агентства недвижимости, координатор «Том Сойер фест Казань» Анастасия Гизатова.

«Они видят, что спрос практически упал до нуля среди других групп населения (не попадающих под семейную и ИТ-ипотеку – прим. Т-и), поэтому стали предлагать свою субсидированную ставку. Если раньше государство доплачивало банку разницу между 8 и 18%, то сейчас застройщики предлагают покупать у них. Но это может быть лукавство. Советую внимательно читать договор», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, может быть несколько вариантов подобных предложений. К примеру, застройщик действительно может самостоятельно субсидировать ставку и оплачивать банку проценты, что не приведет к подорожанию жилья. Однако в ряде случаев это может быть лишь временная мера — на год-два.

«А потом покупатель переходит на рыночную ставку. А она сейчас огромная, платеж будет как минимум в пять раз больше, чем тот, на который рассчитывали», — заключила специалист.