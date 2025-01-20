Эксперт предупредил о последствиях неуплаты начислений за ЖКУ

За неуплату начислений за коммунальные услуги могут начислить пени, ограничить или отключить ЖКУ, подать в суд на собственника жилья, запретить ему выезд за границу и даже выселить из квартиры. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, передает «Москва 24».

По словам специалиста, пени в размере 1/300 ключевой ставки за каждый день неуплаты начинают начислять с 31-го дня просрочки. С 91-го дня они увеличиваются до 1/130 ставки.

Если задолженность превышает двухмесячную стоимость одной из коммунальных услуг, управляющая компания может ее ограничить или отключить. «Исключение составляют отопление и холодное водоснабжение», — уточнил Бондарь.

Вновь предоставлять услугу начнут только после полного погашения долга и оплаты расходов на введение ограничений. Если же отключить невозможно, будут начислять пени, а потом взыскивать их.

При продолжающемся увеличении долга УК может обратиться в суд. На основании решения суда приставы вправе арестовать счета должника и его имущество, а также ограничить выезд за границу, если сумма долга превышает 30 тыс. рублей.

Выселить за неуплату коммунальных платежей могут проживающих по договору социального найма, если задолженность превышает шесть месяцев (через суд). Вместе с тем нельзя выселить из единственной квартиры, если она находится в собственности.