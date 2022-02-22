Эксперт предположил, почему россияне поддержали прием переселенцев из Донбасса

Жители России поддержали прием переселенцев из Донецкой и Луганской республик потому, что война в Донбассе идет уже более семи лет. Такое предположение высказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов, пишет издание «Лайф».

По мнению политолога, большинство россиян симпатизируют жителям Донецкой и Луганской народных республик. При этом они неплохо относятся и к Украине, уверен он.

«Симпатии подавляющего большинства граждан России на стороне донбасских республик. Относятся у нас к ним как к своим. Да и вообще к Украине отношение достаточно позитивное, практически у всех там родственники. А уж Донбасс точно совершенно наш, а мы своих не бросаем», — заявил Мартынов.

Вместе с тем эксперт не усмотрел ничего удивительного и в «определенном проценте гундежа», так как это «всегда будет и было».

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 78% респондентов поддержали размещение в России переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Власти остававшихся на тот момент непризнанными республик Донбасса 18 февраля приняли решение об эвакуации части жителей под предлогом усиления обстрелов. Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей всем переселенцам.

Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ проработать вопрос оказания помощи переселенцам Донецкой и Луганской республик. Для них определены шесть пунктов временного размещения.

Накануне, 21 февраля, Президент России подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.