Эксперт предостерег россиян от покупки электроники «впрок»

Россиянам не стоит закупаться гаджетами «впрок» из-за падения курса рубля, отметил в интервью радио Sputnik руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников. Он напомнил, что после аналогичной ситуации в 2013 году люди еще долго пытались продать такую технику.

«Покупали по три-четыре телевизора впрок, потому что „завтра все подорожает“. Потом они продавали эти телевизоры на „Авито“ лет пять, и в итоге никому эти телевизоры не нужны. Абсолютно та же тема со смартфонами, с автомобилями», — сказал эксперт.

Половиников подчеркнул, что покупать впрок электротехнику — это плохая идея, так как она быстро устаревает.

«Если вас устраивает ваш смартфон, хорошо, если не устраивает, просто купите новый, но один, а не сразу много», — посоветовал специалист.

Напомним, после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным о начале специальной операции в Донбассе. курсы доллара и евро по отношению к рублю достигли исторических максимумов.

Кроме того, страны Запада начали обсуждать необходимость введения новых санкций против России.