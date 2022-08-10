Политолог: США намеренно игнорируют все предупреждения Китая по ситуации на Тайване

Американские власти намерены поступать так, как им вздумается, несмотря на предостережения Китая оносительно ситуации на Тайване и неожиданный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси должен был наглядно это показать. Такое мнение высказал политолог и военный аналитик, член научного совета при Совете Безопасности РФ Сергей Печуров в своем интервью газете «Красная звезда».

«Однако Китай не та страна, которая будет безропотно смотреть на подобные действия Соединенных Штатов. Тем более, когда речь идет о нарушении территориальной целостности и угрозе национальной безопасности», — отметил он.

Печуров также считает, что идея посетить Тайвань может быть связана с предстоящими в ноябре промежуточными выборами в конгресс США. Политолог обратил внимание на то, что из-за ухудшения ситуации в стране и растущего недовольства избирателей внутренней политикой американского лидера Джо Байдена партия демократов рискует утратить контроль над обеими палатами.

«Новый кризис вокруг Тайваня мог потребоваться Белому дому, чтобы оправдать наращивание своего военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал эксперт, подчеркнув, что эксперты придерживаются мнения о том, США испытывают руководство КНР на прочность и пытаются «вскрыть диапазон его возможных ответных действий, в том числе в военной сфере».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что визитом Пелоси США хотели показать миру свою безнаказанность и вседозволенность.