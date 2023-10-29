Эксперт по Турции Ниязбаев: При Эрдогане страна стала более продвинутой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал Турцию более продвинутой страной в нескольких отношениях. Такое мнение выразил редактор интернет-издания «МК-Турция», автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев в разговоре с «Татар-информом».

«Когда Эрдоган посещает Мавзолей Ататюрка, а это бывает несколько раз за год, он всегда пишет в гостевой книге: „Мы идем по заветам Ататюрка“. Конечно, у оппозиции на этот счет иное мнение. Они считают, что Эрдоган отходит от наследия Ататюрка, говорят, что это уже не республика Ататюрка. Но если основываться на достижениях Турции за последние 20 лет, то становится понятно, что при Эрдогане страна стала более продвинутой и экономически, и в военном плане», – считает собеседник.

Сегодня Турция празднует 100 лет со дня образования республики. Поздравление соотечественникам, живущим в России, передал турецкий генконсул в Казани.

О том, что связывает Татарстан и Турцию, как праздник отметят в Казани, а также о том, каким путем ведет турок Реджеп Тайип Эрдоган, читайте в материале «Татар-информа».