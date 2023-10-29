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Генконсул Турции в Казани поздравил соотечественников с Днем республики
Генеральный консул Турции Угур Йылмаз обратился к живущим в России соотечественникам в День Республики. Поздравление он прислал в редакцию «Татар-информа».
«Мы с гордостью празднуем 100-летие Турецкой Республики. Сердечно поздравляю своих соотечественников, проживающих в Российской Федерации, турецкое сообщество, дружественный народ Российской Федерации и братскую Республику Татарстан, передаю наилучшие пожелания», – отметил Угур Йылмаз.
Напомним, что война за независимость страны, которую возглавил Кемаль Ататюрк, позволила покончить с иностранной интервенцией в ней и установить республиканский строй. Так, 100 лет назад была образована Турецкая Республика.
«Пользуясь случаем, мы с милосердием и благодарностью вспоминаем Гази Мустафу Кемаля Ататюрка, его соратников, всех героев Освободительной войны, павших воинов, превративших наши земли в нашу родину, и ветеранов», – передал генконсул Турции в Казани.
Ранее Угур Йылмаз встречался с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, который тоже поздравил Турцию с Днем Республики.
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