Эксперт Плющев раскрыл причины разгрома России шведами на МЧМ

Бывший наставник сборной России и казанского «Ак Барса» Владимир Плющев назвал главные ошибки тренерского штаба сборной России в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором россияне крупно проиграли (3:6) национальной команде Швеции.

«Наша команда проиграла очень крепкой команде. В чём причина такого результата, при в целом временами в весьма неплохой игре? Не буду оригинален, если скажу, что нас подвела игровая дисциплина, её необходимо срочно наладить. А так, повторюсь, создаём хорошие моменты, которые, конечно, нужно завершать. По крайней мере, видно, за счёт чего наши ребята будут добиваться успехов на турнире.

Ещё думаю, что тренеры ошиблись, выпустив Аскарова. Может, в пропущенных шайбах он и не виноват, но вратарь должен выручать свою команду, а не просто "тащить своё". Шесть пропущенных шайб, пусть даже от одних из фаворитов – шведов – многовато. Тренерам необходимо определиться с основным вратарём. Думаю, что им всё же будет Гуськов», — цитирует Плющева «Чемпионат».

Ранее главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов назвал крупное поражение от шведов хорошей игрой.

Следующий матч молодежная сборная России проведет 28 декабря против национальной команды Швейцарии. Начало игры в 00:30 по московскому времени.