Наставник сборной России назвал хорошей игрой разгром от шведов на МЧМ

Главный тренер сборной России Сергей Зубов подвел итоги разгромного поражения (3:6) национальной команды Швеции на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в канадском Эдмонтоне.

На послематчевой пресс-конференции он неожиданно назвал произошедшее хорошей игрок, но констатировал проблемы с дисциплиной у своих подопечных.

«Хорошая игра. Мы допустили больше ошибок, чем соперник. Нужно подтянуть дисциплину, допустили сегодня несколько необязательных удалений, дали сопернику сыграть два раза «5 на 3» и пропустили шайбы. На льду находятся две команды. Сегодня игра была вязкая, шведы славятся тем, что умеют ставить хорошую оборону. Мы достаточно времени провели в позиционных атаках, во втором периоде имели много моментов. Тяжело сказать, что с дисциплиной. Ребята волнуются – для многих это первый турнир на таком уровне. Старались успокаивать их, но эмоции берут свое. Обидно, что оставались втроем — эти моменты должны быть исключены. Донесем это до ребят», - заявил он.

Также Зубов прокомментировал свое решение заменить по ходу матча вратаря россиян Аскарова. «Что с Аскаровым? Будем решать. Это момент, который нас волнует. Завтра у нас уже следующая игра. Верным ли было решение его заменить? Решение было принято, а верным оно было или нет – уже не так важно. Мы должны собраться, обдумать, и готовиться уже к матчу со Швейцарией. Можно ли сказать, что Гуськов завтра начнет? Мы все проанализируем и примем решение», - сказал наставник россиян.

В матче со шведами дублем отметился молодой нападающий сборной России Мичков. Сергей Зубов оценил перспективы форварда на попадание в состав первой сборной страны на Олимпийские игры в Пекине. «Буду ли рекомендовать Мичкова на Олимпиаду? Давайте пока сыграем этот турнир, сейчас все мысли только о нем. Но Матвей производит очень хорошее впечатление. В чем его феномен? Я уже несколько раз говорил – у него есть голевое чутье, отличный бросок – и он умеет прятать его», - сказал Зубов.

Завтра рано утром сборная России проведет следующий матч группового этапа молодежного чемпионата мира. Команда Зубова в 0:30 по московскому времени сыграет с национальной командой Швейцарии.