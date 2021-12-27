Россия крупно проиграла Швеции на молодежном чемпионате мира по хоккею

Сегодня ночью сборная России проиграла в канадском Эдмонтоне национальной команде Швеции в матче молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 3:6.

Молодёжка стартовала на чемпионате мира матчем против шведов — создавали моменты, трижды забросили, но шведы были сильнее. Проигрываем 3:6 #россиявмоемсердце #WJC2022 #RUSSWE pic.twitter.com/HFGVoPQ152 — Хоккей России (@russiahockey) December 27, 2021

Команда Сергея Зубова проиграла в каждом из трех периодов с разницей в одну шайбу. Россияне очень плохо провели первую половину игры, уступая в счете 1:4. Ключевой эпизод в матче случился на 44 минуте, когда Мичков оформил дубль и сократил счет до минимума.

Но это был последний успех россиян в матче. В третьем периоде шведы забросили пятую шайбу, а на последней минуте оформили шестой гол в пустые ворота.

Помимо Мичкова, у россиян голом отметился Свечков. А у шведов шайбы забросили Олауссон, Эдвинссон, Андраэ, Хольц, Нидербах и Юнгман.

Следующий матч молодежная сборная России проведет 28 декабря против национальной команды Швейцарии. Начало игры в 00:30 по московскому времени.

МЧМ-2022. Россия - Швеция - 3:6 (0:1; 1:2; 2:3)



0:1 Олауссон (Хольц, Гранс) 05:24, ГБ

0:2 Эдвинссон 27:39, ГМ

0:3 Андраэ (Гранс) 34:16, ГБ2

1:3 Свечков (Чибриков, Танков) 36:28

1:4 Хольц (Эклунд, Андраэ) 43:26, ГБ2

2:4 Мичков (Демидов) 44:45, ГБ

3:4 Мичков (Смирнов, Демидов) 45:26

3:5 Нидербах (Торгерссон) 51:37

3:6 Юнгман (Эдвинссон) 59:10, ПВ



Сборная России: Аскаров (Гуськов); Мухамадуллин (А) - Смирнов, Демидов - Хуснутдинов (К) - Мичков; Кирсанов - Новиков, Свечков - Танков - Чибриков; Грудинин - Стеклов, Тютнев - Гуслистов - Пашин; Савиков, Зинченко - Злодеев (А) - Юров, Пономарев.



Вратари: Аскаров (Гуськов) - Валльстедт

Броски в створ: 30-24

Штраф: 12-4