Эксперт отметила, что женщины более подвержены развитию постковидного синдрома

Поскольку женский организм больше подвержен аутоиммуным реакциям, чем мужской, у женщин чаще возникает постковидный синдром после перенесенного коронавируса. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, сообщает радио Sputnik.

«Женщины более подвержены развитию постковидных реакций. Это объясняют тем, что женщины более склонны к аутоиммунным реакциям, чем мужчины», — пояснила специалист.

Она также заметила, что, несмотря на более легкое течение омикрон-штамма, нет никаких научных предпосылок к тому, что перенесенная болезнь никак не скажется на организме.

Кроме того, Баранова напомнила, что диагностировать постковидный синдром можно только через три месяца после выздоровления пациента.

«Эти три месяца еще не прошли, поэтому у многих складывается неверное впечатление, что после „омикрона“ постковидного синдрома нет», — объяснила эксперт.

Биолог также посоветовала переболевшим коронавирусом не ждать последствий и сразу после выздоровления начать восстанавливать свой метаболизм, дать организму время реабилитироваться после болезни и «не бежать сразу на работу».

На заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что количество заразившихся «омикроном» растет во всех возрастных группах.

Чаще всего заболевают подростки 15–17 лет и взрослые в возрасте от 30 до 49 лет. В связи с этим необходимо поддерживать высокие темпы вакцинации во всех регионах России.

Ранее в Татарстан поступила первая партия вакцины против коронавируса для подростков «Спутник М». ИА «Татар-информ» опубликовало подробную инструкцию, как вакцинация детей будет проходить в РТ.