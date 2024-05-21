Эксперт: Основная проблема компаний – качество сбора данных и их использование

Основная проблема компаний, а также образовательных учреждений в цифровом плане – качество сбора данных и их использование в дальнейшем. Такое мнение в рамках вебинара «Цифровые технологии в образовании», приуроченного к Kazan Digital Week — 2024, высказал директор по информационным технологиям Университета Иннополис Александр Ермольчев.

«В целом видение, как использовать данные у различных направлений экономики, сформированы в рамках нацпроекта (“Экономика данных”, – прим. Т-и.). Также есть понимание, как встраиваться в этот проект. Но основная проблема, которую мы видим и в компаниях, и в образовательных организациях, это качество самих данных и использование этих данных в дальнейшем, уже подключая различные сервисы к их использованию», – прокомментировал Ермольчев.

Напомним, во время ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск нового национального проекта «Экономика данных». Он, в частности, призван решить задачу формирования цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и сферы к 2030 году. На реализацию нацпроекта в предстоящие шесть лет направят не менее 700 млрд рублей.

Международный форум Kazan Digital Week в этом году пройдет с 9 по 11 сентября в KazanExpo. Его главные цели – содействие в обмене научно-технической информацией, консолидация научнотехнологических активов для решения задач импортозамещения и импортоопережения.