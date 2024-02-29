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Политика 29 февраля 2024 13:44

В России появится новый национальный проект «Экономика данных»

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В России появится новый национальный проект «Экономика данных»
Стоп-кадр трансляции

Повышение эффективности всех сфер производительности труда неразрывно связаны с цифровизацией и использованием технологий искусственного интеллекта, заявил Президент России Владимир Путин на послании Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что к 2030 году в России нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта «Экономика данных».

«Направим на его реализацию в предстоящие шесть лет не менее 700 млрд рублей», – заявил Путин.

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