Kazan Digital Week 2024 перенесут на 9–11 сентября из-за саммита БРИКС

Международный форум Kazan Digital Week в 2024 году перенесут на более ранний срок из-за саммита БРИКС. Об этом сообщил президент Академии наук Татарстана и председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов на заседании ассоциации.

«Мы столкнулись с проблемой в организации мероприятия в этом году. Из-за саммита БРИКС отсутствует возможность проведения форума в привычные для участников даты — с 18 по 20 сентября. По этой причине форум решено провести с 9 по 11 сентября с демонтажем выставки и освобождением „Казань Экспо“», — пояснил Рифкат Минниханов.

Кроме того, изменения затронули Российский венчурный форум. Продолжительность мероприятия увеличилась на один день по сравнению с прошлым годом, из-за чего оно пройдет с 25 по 26 апреля.

Кроме того, оргкомитет форума возглавил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, поэтому появились новые участники оргкомитета федерального и республиканского уровней.