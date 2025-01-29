Эксперт объяснил отсутствие длинных выходных в феврале и марте

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Отсутствие в этом году привычных россиянам длинных выходных, связанных с 23 Февраля и 8 Марта, прокомментировал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. О его видении ситуации сообщает агентство «Прайм».

День защитника Отечества в 2025 году выпадает на воскресенье, которое и так является выходным днем при стандартной рабочей неделе. Право на дополнительный день отдыха сохраняется, но на этот раз он перенесен на 8 мая, чтобы продлить майские праздники.

Международный женский день в текущем году приходится на субботу, которая тоже является выходным днем при пятидневной рабочей неделе. Но положенный дополнительный день отдыха перенесен на пятницу, 13 июня, чтобы сформировать длинный уик-энд в начале лета.

По словам эксперта, Правительство РФ «стремится избежать перекоса в расписании и сделать длинные периоды отдыха более сбалансированными».

Речь идет как о минимизации нагрузки на экономику, потому что слишком длинные выходные в первой половине года могут повлиять на рабочие процессы, так и об учете климатических особенностей страны.

«Более длинные праздники в мае, например, позволят гражданам страны провести больше времени на природе», – добавил Дударев.