Минтруд РТ: В 2025 году жителей Татарстана ждет 120 выходных дней

В 2025 году у жителей Татарстана будет 120 выходных и 435 рабочих дней. Такие данные следуют из производственного календаря, опубликованного Минтрудом РТ.

Согласно документу, в январе (новогодние каникулы) выходные продлятся до 8 января включительно.

23 Февраля (День защитника Отечества) и 8 Марта (Международный женский день) выпадают в следующем году на субботу и воскресенье. На работу жители выйдут 24 февраля и 10 марта (понедельник).

В мае в честь Дня весны и труда, а также Дня Победы татарстанцы будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

В июне татарстанцев ждут выходные в честь Курбан-байрама (с 6 по 8 июня) и Дня России (с 12 по 15 июня).

30 августа (День Республики Татарстан) выпадает на субботу, поэтому дополнительного дня отдыха не будет.

Осенью татарстанцев ждут выходные со 2 по 4 ноября (в честь Дня народного единства) и 6 ноября (День Конституции РТ).

Новогодние праздники начнутся с 31 декабря.