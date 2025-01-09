В России началась самая короткая рабочая неделя 2025 года

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Самая короткая рабочая неделя 2025 года началась в России. Она включает всего два рабочих дня — четверг, 9 января, и пятницу, 10 января.

Такой короткой первая рабочая неделя 2025 года получилась из-за новогодних выходных, которые длились одиннадцать дней — с 29 декабря по 8 января.

При этом 30 декабря стало нерабочим благодаря переносу с субботы 28 декабря, а 31 декабря — за счет того, что в 2024 году выходной день 7 января пришелся на воскресенье, напоминает РИА Новости.

Как сообщал ранее «Татар-информ», следующие сокращенные рабочие недели ожидаются перед майскими праздниками (с 28 по 30 апреля и с 5 по 7 мая).