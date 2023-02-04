Эксперт о поставках ВСУ ракет GLSDB: «Типовая мишень для систем ПВО».

Вопрос поставки Украине тяжелой бронетехники – танков Leopard 2 и Abrams – решен. А вчера Пентагон объявил о передаче Киеву перспективных управляемых ракет GLSDB в рамках нового пакета помощи. Это одна из последних разработок США в сфере высокоточного вооружения. В ее основе лежит идея объединения двух готовых компонентов с получением принципиально новых боевых возможностей.

Аналитик портала «Военное обозрение» (topwar.ru) Кирилл Рябов отметил «Татар-информу», что «наша армия готова к появлению у противника такого оружия и сможет эффективно с ним бороться. Это малогабаритная до- или сверхзвуковая маневрирующая аэродинамическая цель, по сути, типовая мишень для систем российской ПВО».

Подробнее читайте в материале «Татар-информа» «Представляет собой планирующую бомбу»: США рискуют провалить «рекламу» GLSDB на Украине.



