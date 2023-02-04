«Представляет собой планирующую бомбу»: США рискуют провалить «рекламу» GLSDB на Украине

Вопрос поставки Украине тяжелой бронетехники – танков Leopard 2 и Abrams практически решен. А вчера Пентагон объявил о передаче Киеву перспективных управляемых ракет GLSDB в рамках нового пакета помощи. Что они собой представляют и насколько уязвимы для ПВО, рассказал «Татар-информу» аналитик «Военного обозрения» (topwar.ru) Кирилл Рябов.

Накануне Пентагон объявил о передачи Киеву перспективных управляемых ракет GLSDB в рамках нового пакета помощи

Фото: topwar.ru

Ракета на основе авиабомбы

Управляемый боеприпас Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) — одна из последних разработок США в сфере высокоточного вооружения. Компании Boeing и Saab (Швеция) занимались этим проектом с начала 2010-х годов. В 2015 году он был доведен до полигонных испытаний. Затем еще несколько лет ушло на доводку конструкции. К настоящему времени GLSDB прошел все испытания и готовится к полноценному серийному производству. Пентагон уже планирует закупить такое оружие для своих нужд.

В основе проекта GLSDB лежит идея объединения двух типов оружия с получением принципиально новых боевых возможностей. Такой боеприпас представляет собой авиабомбу GBU-39 Small Diameter Bomb с присоединенным твердотопливным двигателем от реактивного снаряда M26 для РСЗО MLRS / HIMARS.

Использование уже созданных и доступных компонентов существенно упрощает и удешевляет производство и эксплуатацию нового вида оружия. Стоимость серийного изделия, собираемого из компонентов со складов, составляет около 40 тыс. долларов. Оперативно-тактическая ракета семейства ATACMS с близкими характеристиками дальности стоит более миллиона долларов. Впрочем, авиабомба несет в разы меньший боезаряд.

Первый старт GLSDB на испытаниях, 2015 г. Фото: topwar.ru

Отмечу, что ракета на основе авиабомбы полностью совместима с существующими РСЗО американского образца и запускается из стандартного контейнера. Также предлагаются новые варианты самоходных пусковых установок на разной базе и с различными особенностями.

После старта при помощи твердотопливного двигателя изделие выходит на заданную траекторию, набирает необходимую высоту и скорость, после чего двигатель сбрасывается. Далее к цели летит боевая ступень в виде авиабомбы GBU-39. Несмотря на необычный способ запуска, бомба сохраняет все основные функции и возможности.

«Боевая ступень» в виде бомбы после отделения двигателя Фото: topwar.ru

Разные модификации бомбы GBU-39 оснащаются инерциальной/спутниковой системой наведения, полуактивной лазерной или активной радиолокационной головкой самонаведения. От типа средств наведения зависят боевые возможности бомбы.

Так, наведение на основе навигационных систем позволяет атаковать только неподвижные цели, а лазерная и радиолокационная ГСН обеспечивают поражение движущихся. В ходе испытаний GLSDB показала дальность полета более 130 км. Также есть возможность атаки цели позади стартовой позиции. На маневр тратится часть энергии двигателя, и дальность полета сокращается до 70 км.

Разные модификации бомбы GBU-39 оснащаются инерциальной/спутниковой системой наведения, полуактивной лазерной или активной радиолокационной головкой самонаведения Фото: topwar.ru

Типовая мишень для систем ПВО

Ракета GLSDB — одна из новейших американских разработок, которая, вне всяких сомнений, выйдет на международный рынок вооружений. В этом смысле Украина для нее удачный полигон для апробации в реальных боевых условиях и демонстрации потенциальным покупателям.

Однако российская ПВО способна подпортить эту рекламную кампанию. Наша армия готова к появлению у противника такого оружия и сможет эффективно с ним бороться. Дело в том, что изделие GLSDB, несмотря на старт с земли, фактически представляет собой обычную планирующую управляемую бомбу. Это малогабаритная до- или сверхзвуковая маневрирующая аэродинамическая цель, по сути, типовая мишень для систем ПВО.

Вариант замаскированной пусковой установки из рекламных материалов по GLSDB Фото: topwar.ru

Современные российские зенитные ракетные комплексы, предназначенные для войсковой и объектовой ПВО, способны засекать, атаковать и поражать разнообразные воздушные цели, включая высокоточное оружие по типу управляемых авиабомб. Подобные возможности комплексов «Тор», «Панцирь» и т.д. неоднократно отрабатывались на учениях, а теперь подтверждаются в рамках реальных боевых действий.

В ходе спецоперации наша ПВО не раз поражала разнообразные воздушные цели. В том числе сложные с точки зрения перехвата. Так, успешно уничтожено в воздухе большое количество корректируемых ракет системы залпового огня MLRS / HIMARS. Кроме того, регулярно перехватываются противорадиолокационные ракеты «воздух-земля» AGM-88. А это значит, что и бомбы GBU-39 в составе системы GLSDB не представляют особой сложности и могут быть обнаружены и уничтожены.

Кирилл Рябов – журналист, эксперт в области вооружений. С 2011 года является постоянным автором «Военного обозрения». Опубликовал свыше 5 тысяч статей на тему ракетных, артиллерийских, авиационных, бронетанковых и иных видов вооружений.