«Натовские танки должны остановиться на правом берегу Днепра»

Вопрос поставки Украине тяжелой бронетехники решен. Власти Германии подтвердили решение выделить Киеву танки Leopard 2, а Вашингтон объявил о поставках Abrams. О том, что это за машины, «Татар-информу» рассказал аналитик портала «Военное обозрение» (topwar.ru) Евгений Федоров.

Евгений Федоров: «Для того чтобы оказать значительное влияние на фронтах, ВСУ необходимо несколько сотен танков прямо сейчас и желательно с хорошо обученными экипажами»

Фото: предоставлено Евгением Федоровым

Годятся лишь для небольшого тактического прорыва

Германия в течение 3-4 месяцев переправит на Украину не менее роты танков Leopard 2A6. Это вполне современные основные боевые танки, которые уже давно стали официальным лицом германского военно-промышленного комплекса. Так, Leopard в исполнении 2А6 оснащен достойной пушкой, современной системой управления огня и соответствующей защитой.

Однако переоценивать значение этих машин на фронте не стоит. Протяженность линии боевого соприкосновения составляет более тысячи километров, и 14 танков годятся лишь для небольшого тактического прорыва. Например, отбить деревушку и закрепиться в ней на какое-то время. До момента, пока хваленые немецкие «кошки» не накроет российская артиллерия.

Совершенно аналогичным образом будут использоваться английские Challenger 2 и американские Abrams. Если последние вообще появятся на Украине — по последним данным, поставки могут затянуться на двенадцать месяцев и более. Для того чтобы оказать значительное влияние на фронтах, ВСУ необходимо несколько сотен танков прямо сейчас и желательно с хорошо обученными экипажами.

Leopard в исполнении 2А6 оснащен достойной пушкой, современной системой управления огня и соответствующей защитой Фото: ru.wikipedia.org по лицензии CC BY 2.0

Leopard уничтожали из российских ПТРК «Корнет-Э», а Abrams — из нашей же «Малютки»

О том, насколько хорошо защищены немецкие Leopard 2, могут рассказать террористы запрещенного в России ИГИЛ*, которые в 2016 году сожгли десять танков армии Турции под сирийским Эль-Бабом. Бронемашины были уничтожены из российских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет-Э», доставшихся игиловцам в качестве трофеев.

Британский Challenger 2 отличился еще больше — в ходе оккупации Ирака в 2006 году одна машина была поражена в лобовую проекцию из обычного ручного противотанкового гранатомета. Танк из строя не вышел, но механика-водителя снаряд покалечил. Abrams из состава армии Саудовской Аравии очень неплохо уничтожался партизанами-хуситами из ПТРК «Малютка», который появился в СССР еще в 1963 году.

«Челленджер-2» является одним из наиболее тяжелых западных танков: лобовые проекции корпуса и башни содержат блоки многослойной комбинированной брони Фото: ru.wikipedia.org по лицензии CC BY 2.0

Натовские танки появятся на Украине не раньше лета, и тому несколько причин. Первая — необходимо некоторое время для обучения экипажей и обслуживающего персонала. Вторая — вес. Танки «тянут» по массе хорошо за 60 тонн, что делает практически невозможным применение машин в весеннюю распутицу. До конца не понятно, как ВСУ планируют организовывать эвакуацию подбитых и застрявших машин — на Украине нет техники для работы со столь тяжелыми танками. Напомним, что даже самый тяжелый танк советского образца весит не более 48 тонн.

Иначе говоря, страны НАТО высылают на тысячекилометровый фронт две танковые роты Challenger 2 и Leopard 2, а также танковый батальон Abrams, способные лишь на тактические успехи — при условии многомесячных тренировок украинских экипажей. Впрочем, даже это заставляет задуматься над вопросом: может, уже пора переходить от уничтожения энергетической инфраструктуры Украины к разрушению транспортных артерий? Эти танки должны в лучшем случае остановиться на правом берегу Днепра, в худшем — добираться до фронта своим ходом. Посмотрим, насколько хватит ресурса хваленой натовской технике.

Евгений Федоров – аналитик «Военного обозрения», кандидат наук. Специализация – военное дело, наука и техника.

Опубликовал несколько сотен статей в журналах «Техника молодежи», «Оружие», «Популярная механика», «Машины и механизмы» и других.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) — международная исламистская суннитская группировка. Признана рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, деятельность которой запрещена.

Фото на анонсе: ru.wikipedia.org по лицензии CC BY 2.0