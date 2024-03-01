Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эксперт о новом нацпроекте «Молодежь России»: «Молодежи Татарстана важно будущее страны»
В своем Послании Феедеральному Собранию Президент России Владимир Путин рассказал о реализации и формировании нового национального проекта «Молодежь России». Необходимость в нем назрела давно, считает региональный руководитель команды «Молодежка народного фронта» по РТ Дамир Нургалиев.
«Многие специалисты и социологи отмечают это время как время истинных гражданских инициатив, что мы и видим на территории Республики Татарстан. Наша молодежь охотно включается в реализацию выборочных систем на всех уровнях государственной власти. Также активно принимает участие в большом количестве национальных проектов, вносит свои корректировки, инновации и, конечно же, самостоятельно участвует в реализации социально- общественных проектов», — поделился с «Татар-информом» региональный руководитель команды «Молодежка народного фронта» по РТ.
Дамир Нургалиев отметил, что количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории республики превысило 6 тысяч. По этому показателю можно сказать, что молодежь Татарстана очень активная.
«И ей не все равно, в каком городе и регионе они будут жить. Молодежи Татарстана важно будущее своей страны», — отметил он.
Помимо этого, Президент акцентировал внимание на расширении большого культурного проекта под названием «Пушкинская карта».
«Мы все в нетерпении ждем, какие же инновации и какие добавления будут в данной сфере, потому что студенты, молодежь Татарстана активно пользуются данной картой, посещают кинотеатры, театр, музеи и другие культурные заведения», — поделился ожиданиями Нургалиев.
На Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин предложил запустить новый национальный проект под названием «Молодежь России».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»