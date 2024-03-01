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Общество 1 марта 2024 09:54

Эксперт о новом нацпроекте «Молодежь России»: «Молодежи Татарстана важно будущее страны»

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В своем Послании Феедеральному Собранию Президент России Владимир Путин рассказал о реализации и формировании нового национального проекта «Молодежь России». Необходимость в нем назрела давно, считает региональный руководитель команды «Молодежка народного фронта» по РТ Дамир Нургалиев.

«Многие специалисты и социологи отмечают это время как время истинных гражданских инициатив, что мы и видим на территории Республики Татарстан. Наша молодежь охотно включается в реализацию выборочных систем на всех уровнях государственной власти. Также активно принимает участие в большом количестве национальных проектов, вносит свои корректировки, инновации и, конечно же, самостоятельно участвует в реализации социально- общественных проектов», — поделился с «Татар-информом» региональный руководитель команды «Молодежка народного фронта» по РТ.

Дамир Нургалиев отметил, что количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории республики превысило 6 тысяч. По этому показателю можно сказать, что молодежь Татарстана очень активная.
«И ей не все равно, в каком городе и регионе они будут жить. Молодежи Татарстана важно будущее своей страны», — отметил он.

Помимо этого, Президент акцентировал внимание на расширении большого культурного проекта под названием «Пушкинская карта».

«Мы все в нетерпении ждем, какие же инновации и какие добавления будут в данной сфере, потому что студенты, молодежь Татарстана активно пользуются данной картой, посещают кинотеатры, театр, музеи и другие культурные заведения», — поделился ожиданиями Нургалиев.

На Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин предложил запустить новый национальный проект под названием «Молодежь России».

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#Послание Президента-2024 #нацпроекты #национальные проекты
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