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Политика 29 февраля 2024 13:04

Путин предложил запустить новый национальный проект «Молодежь России»

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Путин предложил запустить новый национальный проект «Молодежь России»

Запустить новый национальный проект под названием «Молодежь России» предложил сегодня Президент России Владимир Путин на послании федеральному собранию.

«Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны. Именно так понимают свое призвание, свою высокую миссию и ответственность за молодые поколения наши школьные учителя. Огромное вам спасибо за ваш подвижнический труд. В том, чтобы ребята чествовали себя единой командой, обрели опору в жизни велика роль наставника», – сказал Президент России.

Он также предложил ввести выплату 5 тыс. рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

«И отдельно предлагаю для школьных классных руководителей и кураторов групп студентов в колледжах и техникумах, которые работают в тех населенных пунктах, которым нужно уделить внимание: где живет меньше 100 тыс. человек. С 1 марта 2024 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тыс. рублей», – добавил Путин.

#Послание Президента-2024
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