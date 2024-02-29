Путин предложил запустить новый национальный проект «Молодежь России»

Запустить новый национальный проект под названием «Молодежь России» предложил сегодня Президент России Владимир Путин на послании федеральному собранию.

«Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны. Именно так понимают свое призвание, свою высокую миссию и ответственность за молодые поколения наши школьные учителя. Огромное вам спасибо за ваш подвижнический труд. В том, чтобы ребята чествовали себя единой командой, обрели опору в жизни велика роль наставника», – сказал Президент России.

Он также предложил ввести выплату 5 тыс. рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

«И отдельно предлагаю для школьных классных руководителей и кураторов групп студентов в колледжах и техникумах, которые работают в тех населенных пунктах, которым нужно уделить внимание: где живет меньше 100 тыс. человек. С 1 марта 2024 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тыс. рублей», – добавил Путин.