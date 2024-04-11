Эксперт о KazanForum: Татарстан стал своего рода «витриной России»

В KazanForum 2024, который пройдет в столице Татарстана с 14 по 19 мая, примут участие представители более 80 стран мира. Своим мнением о событии на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отметил, что Татарстан уже многие годы является регионом, в котором на достойном уровне проводятся значимые международные мероприятия.

«KazanForum – событие для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов с международными и региональными партнерами. За долгие годы реализации проекта, он стал истоком для сотни проектов, которые и сейчас вносят свой вклад в экономику нашей страны. Учитывая, развитие партнерского финансирования в России, считаю, что в этом году форум будет еще более эффективным и привлекательным», – сказал он.

В настоящее время, по словам Топилина, Минфин РФ совместно с Банком России разрабатывает проведение на форуме специальных площадок по развитию партнерских финансов.

Член правления АНО «Лидеры международного сотрудничества» Дильбар Садыкова подчеркивает, что KazanForum является ключевой площадкой взаимодействия России и стран исламского мира.

«Такая внушительная география в 80 стран говорит об интересе тех форматов и инструментов взаимодействия, что предлагает форум», – говорит она.

Эксперт также обратила внимание на богатую повестку мероприятия в 2024 году, которой запланировано обсуждение экономических вопросов, культурного взаимодействия, логистических возможностей, молодежной повестки, вопросов IT и халяль-индустрии.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев считает, что KazanForum является одним из инструментов создания нового, более справедливого мирового порядка.

«В его рамках открыто и на равных знакомятся, общаются, ведут переговоры, строят планы, заключают соглашения представители самых разных государств. На KazanForum голос каждого участника услышан. С каждым возможно и получает максимально доброжелательную поддержку конструктивное сотрудничество. Это коренные отличия нашего форума от дискриминирующих и нечестных структур и отношений, которые демонстрируют недружественные России государства», – сказал Бикеев.

Приятно и вполне заслуженно, что именно Татарстан и Казань организуют главную площадку взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира, продолжил спикер. «Наша республика стала своего рода “витриной России”: успешный во всех отношениях, динамично развивающийся субъект федерации, в котором в сотрудничестве мирно живут и процветают представители многих национальностей и религиозных конфессий. А в глазах участников форума еще и регион с большой мусульманской составляющей, что для них очень важно», – подчеркнул он.

Директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров отмечает, что придание форуму федерального статуса говорит о большом потенциале мероприятия – с точки зрения развития сотрудничества в сфере торговых отношений, инвестиций, обсуждения вопросов исламской финансовой системы, выстраиванием дополнительных коммуникаций на уровне стран и регионов.

«Сегодня многие говорят о развитии народной дипломатии. В этом контексте, думаю, можно рассматривать и площадку KazanForum», – сказал он.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков считает, что такое большое количество стран-участниц говорит об особой значимости этого мероприятия.

«Заседания форума, его секции – это способ для установления сотрудничества, возможности для экономических сделок, существенные шансы для гуманитарных, образовательных и культурных проектов. При этом страны глобального Юга и России могут сотрудничать без государств Запада, которые предпочитают конфронтацию экономическому сотрудничеству в настоящее время и постепенно вытесняются на периферию экономического и политического развития мира», – подчеркивает эксперт.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова также отмечает, что KazanForum уже зарекомендовал себя как площадка для конструктивного диалога между странами ОИС и Россией.

«Форум всегда поражает большим количеством гостей и широким международным представительством, насыщенной деловой и культурной программой, – говорит спикер. – Уже создана архитектура предстоящего события, которая представлена многочисленными мероприятиями. Среди них, конечно, и спорт, ведь Татарстан – спортивный регион, а Казань – спортивная столица».

Павлова акцентировала внимание на женском треке форума – направлении «Женский взгляд», где будут обсуждаться такие темы как семейные ценности, духовность, истории успеха женщин, роль женской дипломатии, бизнес в женской среде, кадровая политика, медицина.

KazanForum 2024 пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ «Казань Экспо». Регистрация для участия открыта на официальном сайте мероприятия. В прошлом, 2023 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому KazanForum будет ежегодно проводиться в столице РТ.