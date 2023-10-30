Эксперт о цифровом аналоге ГАС «Выборы» 2.0: ЦИК России не стоит на месте

В ноябре Татарстан присоединится к общероссийской тренировке с участием всех избирательных комиссий по использованию действующей государственной системы «Выборы» и компонентов ее цифрового аналога — ГАС «Выборы» 2.0. Своим мнением о применении высоких технологий в избирательном процессе на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

В последнее время выборы все чаще стали использоваться как технология перехвата власти и установления геополитического контроля над той или иной территорией, говорит кандидат политических наук, доцент, политолог, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева. Она считает, что ряду государств, в том числе и России, «важно предотвратить все возможные нарушения и манипуляции, обеспечить достоверность результатов голосования, защитить свой электоральный суверенитет».

Силаева отмечает, что для достижения электорального суверенитета ГАС «Выборы» приобретает особое значение, так как она направлена на обеспечение прозрачности и объективности выборных процессов в Российской Федерации.

Создание электронного реестра избирателей, который является важным элементом системы и содержит информацию обо всех гражданах, имеющих право голоса, позволяет исключить возможность двойного голосования и обеспечить точность и достоверность выборных списков, продолжает эксперт.

«Совершенствование системы является своевременным ответом на нивелирование технологий, направленных против России со стороны недружественных стран», – резюмирует Силаева.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин добавляет, что решение вопросов обеспечения гласности, достоверности, оперативности и полноты информации о выборах и референдумах невозможно без автоматизации избирательного процесса. Он отмечает, что аналогов системы ГАС «Выборы» «до сих пор нет в мире».

«ЦИК России не стоит на месте, <…>, в реалиях нашего времени нужна система, которая будет полностью автономна от интернета», – говорит эксперт.

Цифровой аналог ГАС «Выборы» делает ее максимально неуязвимой от внешнего воздействия, отмечает Гафиятуллин. Позитивным моментом он считает использование в системе 70-80% отечественных программных средств.

Совершенствование избирательного процесса в условиях динамичности нашей жизни производится постоянно, поддерживает коллегу президент РОО РТ «Гражданское общество» Игорь Бикеев. Он считает, что цифровой аналог Государственной автоматизированной системы «Выборы», в первую очередь, сделает более комфортной жизнь избирателей.

В то же время, он отмечает, что для понимания работы системы, ее защиты от внешних воздействий злоумышленников, систему необходимо апробировать.

«Лично я воспринимаю наличие цифрового аналога ГАС “Выборы” как дополнительную возможность, шанс для любого гражданина максимально удобно для себя участвовать в выборах. Технологии должны служить людям», – считает эксперт.

Представитель Общественной палаты РФ от РТ Тимур Какохо добавляет, что благодаря внедрению новых технологий происходит постепенный переход к электронному участию гражданина в управлении обществом и государством.

Вместе с тем, он отмечает, что закрепленное право избирателя позволяет самостоятельно выбрать форму голосования, в то же время электронное голосование не является обязательным, оно не выступает также заменой традиционной формы голосования.

В свою очередь, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова считает, что «задача состоит не только в отлаживании новой отечественной платформы ГАС «Выборы» 2.0, но и в обеспечении удобства и безопасности системы для всех ее участников.

«Тестовый запуск российской платформы позволит выявить ее сильные и слабые стороны. Не менее важно проверить новую систему в пиковые часы голосования», – говорит эксперт.

«Всероссийская тренировка составляет важную составляющую в обеспечении успешного проведения федеральных выборов. Мы ждем результатов и надеемся на безупречную работу системы!» – резюмировала Павлова.

Как отмечал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, стать участником тестирования сможет любой гражданин, обладающий избирательным правом. Единственное требование — подтвержденная учетная запись на федеральном портале государственных услуг. «Необходимо будет зарегистрироваться в качестве участника тестирования, а в даты проведения тренировки, проголосовать на специальном портале», — рассказывал Кондратьев.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с Президентом России Владимиром Путиным сообщила, что цифровой аналог ГАС «Выборы» будет готов к следующим президентским выборам.