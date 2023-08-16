Эксперт назвал выдумкой украинское происхождение атаковавших Крымский мост дронов

Морские беспилотники, которые в июле атаковали Крымский мост, состоят из иностранных комплектующих, заявление о том, что они были разработаны на Украине, является выдумкой. Об этом РИА Новости рассказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.

«Всякого рода утверждения, что дроны сделаны в гараже на коленке и имеют исключительно украинское происхождение, – все это не просто выдача желаемого за действительное, а выдумки», – заявил военный эксперт.

Ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что использованные при попытке подрыва моста дроны являются «уникальным изобретением» украинской Службы безопасности. Горбачев допустил, что БПЛА могли быть собраны на Украине, однако комплектующие однозначно привозные и имеют иностранное происхождение.

Он также добавил, что все вопросы касательно наведения дронов на цель, их боевого управления и обеспечения решаются с использованием иностранных сил, средств и специалистов.

«Я предполагаю, что это американцы и, однозначно, англичане», – резюмировал военный эксперт.

Ранее журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на чиновника из США, заявил, что решающую роль в атаках сыграла администрация Президента США Джо Байдена.