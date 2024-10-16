Эксперт назвал условия для роста потока туристов в Казань до 5 млн человек в год

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рост числа туристов в Казань до 5 млн в течение двух лет возможен при условии создания достаточного числа мест проживания для них и постройки третьего терминала в казанском аэропорту. Об этом «Татар-информу» заявил гендиректор компании AVT — одного из крупнейших игроков на рынке продаж авиабилетов в Казани - Азамат Сабиров.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что число ежегодно посещающих столицу Татарстана туристов в течение двух лет достигнет 5 млн человек. В 2023 году столицу РТ посетили рекордные 4 млн человек, рост по сравнению с 2022-м составил 11%.

По словам Сабирова, вопрос лишь в том, чтобы их принять, причем по адекватным ценам. По мнению эксперта, на сегодняшний день ситуация иная.

«Сейчас приехать в Казань довольно дорого. Чем больше в Казани будет недорогих отелей, тем будет проще принять такое число туристов. Город не сможет принять 5 млн туристов, если их размещать будет негде», - заявил он.

Кроме того, Азамат Сабиров назвал постройку дополнительного терминала в аэропорту Казани вторым важным условием реализации планов властей Казани.

«Те терминалы, которые были построены болгарами, не учитывали перспективу. Поэтому нужен большой третий терминал. Такой, как в свое время в Стамбуле построили. Тогда у Казани появится техническая возможность принимать столь большое количество туристов», - пояснил эксперт.

Помимо этого, гендиректор компании AVT заявил, что рост туристов в Казань обеспечили россияне, которые выбирают Казань в качестве места, где можно провести выходные и праздники.

«Я думаю, что у нас много туристов, которые посещают Казань на личных автомобилях. Тут большая роль и скоростной трассы М-12. Основная масса туристов в столицу Татарстана – это россияне. Раньше многие ездили на выходные в Санкт-Петербург, сейчас чаще выбирают Казань», - заключил Сабиров.