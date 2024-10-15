Номер рядом с Месси или полумесяц: гид по президентским люксам Казани для саммита БРИКС

Номер в стиле Стамбула

В отеле «Сулейман Палас» для создания президентского номера были объединены два люкса. Он выполнен в стиле Стамбула. На стенах можно увидеть тематические орнаменты и полумесяц.

«Дизайнер, занимавшийся номером, вдохновлялся современным Стамбулом. Специально ездил туда и приехал со своими идеями. В стоимость входит трансфер, завтраки, мини-бар, сауна, бассейн и все наши другие услуги. Здесь несколько санузлов, большая гардеробная, две спальни, гладильная система и кухня», – рассказала журналистам представитель отеля Алсу Хамитова.

При этом, по словам соучредителя отеля Камилы Абунагимовой, по окончании саммита номер вновь будет переделан в два люкса, так как президентские апартаменты не пользуются спросом.

«Мы не экономили ни на чем при создании этого номера. Это для нас очень хороший опыт. Уверена, проведение такого мероприятия, как саммит БРИКС, положительно скажется на туристическом облике Татарстана», – добавила она.

Цитата Мусы Джалиля и система «умный дом»

Еще одним отелем, который создал президентский люкс к саммиту, стал «Ногай» на Баумана. Там объединили сразу четыре номера. Новые апартаменты выполнены в присущей гостинице стилистике, связанной с литературным наследием Татарстана. На стене можно заметить цитаты Мусы Джалиля, а также номер оснащен системой «умный дом». Однако она пока работает только на русском языке, но в будущем владельцы хотят найти решение, чтобы ей могли пользоваться и на других языках.

«Мы обновили к саммиту весь отель и благодаря появлению президентского люкса получили четыре звезды. Интересное решение было найдено на ресепшене, где теперь расположена большая книга. Все наше здание очень тесно связано с книгопечатанием. Эта историческая сторона нам очень интересна. Что касается люкса, то он площадью более 100 квадратных метров. Мы постарались выдержать стиль советского конструктивизма. Он минималистичен, но солиден и красив», – пояснил директор ООО «Дом печати на Баумана» Виталий Большаков.

В самом номере есть две спальни, рабочий кабинет, кухня и два санузла. При желании можно полностью закрыть шторы, а окна выходят не на улицу Баумана из соображений безопасности.

Отдельная работа была проведена с персоналом как в части английского языка, так и были изучены традиции и обычаи тех делегаций, которые будут проживать в отеле. «Ногай» во время саммита примет одного главу государства, однако пока нельзя разглашать, какого именно, заключил Большаков.

Причем в этом отеле президентский люкс будет работать и после саммита. Большаков уверен, что после мероприятия Казань привлечет большое количество международных высокопоставленных гостей.

Номер на одном этаже с Месси

В отеле «Рамада» уже был президентский люкс, однако они создали новый, который полностью подходит под требования БРИКС. Использованы самые качественные материалы и бренды, а сумма инвестиций составила порядка 30 млн рублей, рассказала генеральный менеджер отеля Татьяна Ильченко.

«Мы соединили четыре гостевых номера, и получилась общая площадь 157 квадратных метров. В первой комнате мастер-спальня с большой кроватью, во второй две кровати. В каждой из них есть санузел и еще один гостевой. А также рабочий кабинет и кухня. Президентский номер определяет качество сервиса, все должно быть удобно и безопасно. Мы использовали для всего самые качественные бренды и материалы», – сообщила она.

По ее словам, номер сделан таким образом, чтобы гостям там было комфортно еще многие годы. Особенно выделяются предметы интерьера. Например, люстра под названием «Парад планет», которая издали напоминает Россию на географической карте, или зеркала с блютузом и подушка из шелухи гречихи. Интересно, что новый номер расположен на одном этаже с тем, где жил Лионель Месси во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

При этом он и дальше будет работать как президентский люкс, так как отелю был очень нужен такой номер.

Фотографии: Владимир Васильев / «Татар-информ»