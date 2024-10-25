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Эксперт: Минниханову чак-чаком удалось разрядить обстановку перед саммитом БРИКС
Раис Татарстана Рустам Минниханов, встречая глав государств чак-чаком и шутками, сумел разрядить напряженную обстановку саммита БРИКС. Такое мнение «Татар-информу» выразил доцент кафедры востоковедения, африканистики и исламоведения Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Азат Ахунов.
«Я считаю, что встреча лидеров стран Рустамом Нургалиевичем Миннихановым с чак-чаком и шутками способствовала снятию напряжения, которое было, и направила работу саммита в положительное русло», – сказал Ахунов.
Он добавил, что главы государств тепло приветствовали Раиса РТ.
«Было видно, что многие из них хорошо относятся к нему, поскольку они знали, кто перед ними. Некоторые были знакомы с Раисом лично благодаря его визитам в их страны», – отметил эксперт.
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