Эксперт: Минниханову чак-чаком удалось разрядить обстановку перед саммитом БРИКС

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Раис Татарстана Рустам Минниханов, встречая глав государств чак-чаком и шутками, сумел разрядить напряженную обстановку саммита БРИКС. Такое мнение «Татар-информу» выразил доцент кафедры востоковедения, африканистики и исламоведения Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Азат Ахунов.

«Я считаю, что встреча лидеров стран Рустамом Нургалиевичем Миннихановым с чак-чаком и шутками способствовала снятию напряжения, которое было, и направила работу саммита в положительное русло», – сказал Ахунов.

Он добавил, что главы государств тепло приветствовали Раиса РТ.

«Было видно, что многие из них хорошо относятся к нему, поскольку они знали, кто перед ними. Некоторые были знакомы с Раисом лично благодаря его визитам в их страны», – отметил эксперт.