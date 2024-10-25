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Политика 25 октября 2024 16:54

Эксперт: Минниханову чак-чаком удалось разрядить обстановку перед саммитом БРИКС

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Эксперт: Минниханову чак-чаком удалось разрядить обстановку перед саммитом БРИКС
Фото: © Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов, встречая глав государств чак-чаком и шутками, сумел разрядить напряженную обстановку саммита БРИКС. Такое мнение «Татар-информу» выразил доцент кафедры востоковедения, африканистики и исламоведения Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Азат Ахунов.

«Я считаю, что встреча лидеров стран Рустамом Нургалиевичем Миннихановым с чак-чаком и шутками способствовала снятию напряжения, которое было, и направила работу саммита в положительное русло», – сказал Ахунов.

Он добавил, что главы государств тепло приветствовали Раиса РТ.

«Было видно, что многие из них хорошо относятся к нему, поскольку они знали, кто перед ними. Некоторые были знакомы с Раисом лично благодаря его визитам в их страны», – отметил эксперт.

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#саммит БРИКС #БРИКС #Рустам Минниханов #Раис Республики Татарстан
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