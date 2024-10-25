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Политика 25 октября 2024 16:26

Востоковед КФУ назвал Казань одним из центров международной политики

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Востоковед КФУ назвал Казань одним из центров международной политики
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань благодаря саммиту БРИКС стала одним из центров международной политики. Такое мнение «Татар-информу» выразил доцент кафедры востоковедения, африканистики и исламоведения Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Азат Ахунов.

«Однозначно можно говорить о том, что Казань узнали во всем мире. Это касается не только стран Глобального Юга, но и западная пресса активно освещала это событие. Казань стала одним из крупных центров международной политики. И принятая на саммите Казанская декларация, она не случайно названа именно так, останется в истории», – сказал Ахунов.

По его словам, благодаря саммиту БРИКС международная значимость Казани закрепилась.

«Об этом говорили в том числе и лидеры стран, которые посетили БРИКС», – добавил эксперт.

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#саммит БРИКС #Казань #БРИКС #КФУ
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