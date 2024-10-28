Эксперт Марков назвал Казань одним из политических центров мира

Сергей Марков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань стала одним из политических центров мира. Таким мнением с «Татар-информом» поделился директор Института политических исследований Сергей Марков, подводя итоги прошедшего в городе саммита БРИКС.

«Казань, без сомнения, была услышана во всем мире. Это означает, что теперь можно ожидать увеличения туристического потока в город. Особенно из исламских стран. И нужно к этому готовиться», – считает эксперт.

По его словам, столица РТ обрела идентификацию по всему миру не только как один из важнейших городов России, но и как место национальной самобытности Татарстана, как важная частица всего исламского мира.

«Также Казань себя спозиционировала как одного из лидеров высокотехнологичного развития России. И если члены делегации это увидели, то потом будет и интерес к инвестициям в высокотехнологичное развитие. Инвестиции в высокие технологии могут прийти в Казань. К этому тоже надо готовиться», – отметил Марков.

Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем приняли делегации более чем 30 стран мира.