Эксперт: Коронавирус мутирует, но существующие вакцины эффективны против всех штаммов

Коронавирус продолжает мутировать, и каждая его вариация имеет свои особенности, но существующие вакцины способны с ними справиться, заявил в интервью радио Sputnik профессор, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.

Специалист обратил внимание на то, что коронавирус развивается неконтролируемо.

«Мутации коронавируса идут неконтролируемо, они могут быть более вирулентными, опасными, быстрее распространяться, а могут оказаться совершенно непатогенными для человека», — сказал он.

Бутенко отметил, что новый вариант активно изучается, но ученые уже пришли к выводу, что существующие вакцины защищают и от этой мутации, и от прочих. Эксперт подчеркнул, что прививаться сейчас просто необходимо.

«Вакцинация нужна обязательно. Современные вакцины основаны на китайских вариантах происхождения 2019 и начала 2020 года, но все равно их эффективность доказана — для защиты и от „дельты“, и от бразильского варианта, а теперь и от „омикрона“», — объяснил врач.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Ранее на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Президент Владимир Путин заявил об эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма.