Эксперт из Татарстана: Задача по обеспечению технологического суверенитета РФ достижима

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на минувшей неделе вручил Государственные премии РТ в области науки и техники за 2023 год. Мнением о том, за счет чего Россия сможет достичь технологического суверенитета, какие достижения отечественных ученых за последний год можно отметить, а также, какие меры поддержки молодых ученых станут наиболее эффективными, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Председатель Исполкома Регионального общественного движения молодых ученых и специалистов РТ Юлия Кареева отметила, что технологический суверенитет России возможен за счет повышения эффективности работы промышленно-производственного комплекса и укрепления его связей с бизнесом и научными организациями. Она привела успешный пример развития особых экономических зон, среди которых назвала татарстанские ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис», где индустрия находится в неразрывном взаимодействии с научно-образовательными учреждениями.

«В Татарстане функционирует десятая часть передовых инженерных школ России, а ряд ведущих вузов участвует в программе стратегического академического лидерства “Приоритет 2030”. Это стало возможным благодаря глубоким историческим корням современных вузов республики и Казани. Базу для многих научных направлений заложил в начале XIX века Казанский императорский университет. Большая заслуга исследователей в продолжении и развитии научных школ и традиций», – пишет эксперт.

Наиболее эффективными методами поддержки молодых ученых она назвала грантовые конкурсы, премии, специальные стипендии, субсидии, программы стажировок и т.п. Кареева также отметила необходимость увеличения базовой стипендии аспирантам.

Особое внимание к науке со стороны руководства республики является показателем качественного взаимодействия власти и общества, считает эксперт Евгения Храмова. «Только на результатах научных изысканий своевременных и современных можно прогнозировать и выстраивать будущие достижения государства», – говорит она. В этом плане спикер считает закономерной передовую позицию Татарстана в научных рейтингах страны.

«Только за счет развития науки, тесного взаимодействия ее с практикой, можно достичь технологического развития», – подчеркивает эксперт.

За последний год, по ее мнению, значимыми достижениями отметились специалисты нефтедобычи и нефтепереработки. Также традиционно впереди исследователи в сегменте биотехнологий, медицины и программирования.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев считает вручение госпремий Республики Татарстан в области науки и техники знаковым событием, которое подводит символический итог работы исследователей региона.

Примечательны отмеченные темы, относящиеся как к социально-гуманитарным, так и к естественнонаучным и инженерно-техническим отраслям, говорит он. «Это означает, что наука в республике развивается равномерно, каждому направлению уделяется должное внимание», – отметил Бикеев.

Он также считает, что в Татарстане ведется многосторонняя и масштабная работа, направленная на обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации. «Задача эта в определенных руководством страны, прежде всего Президентом России Владимиром Путиным, сферах достижима, хотя не является простой. Она требует слаженной и кропотливой совместной работы государства, различных секторов экономики и, конечно, самих ученых и специалистов», – сказал эксперт.

Среди первоочередных задач он также назвал поддержку молодых ученых.

С мнением коллеги согласна и Мария Нефедова. Она говорит, что специальные премии, программы, стипендии и гранты помогают молодым ученым финансировать свои научные исследования и реализовывать проекты. «Это дает возможность сосредоточиться на своей работе, не отвлекаясь на поиск финансирования и организацию средств для исследований», – сказала она. В то же время эксперт считает необходимым обеспечить ученым доступ к актуальным научным публикациям.