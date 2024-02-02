Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил Государственные премии РТ в области науки и техники за 2023 год. Мероприятие состоялось сегодня в Казанском Кремле.

«В этом году мы чествуем ученых, добившихся выдающихся результатов в самых разных областях познания — от филологии до геодезии, от сельскохозяйственных наук до транспортного машиностроения. Отрадно, что ваши труды отличает не только теоретическая новизна, но и высокая прикладная ценность. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и настойчиво идти вперед к новым целям и прорывным идеям. Уверен, ваши главные достижения еще впереди!» — заявил Раис РТ.

Минниханов также подчеркнул, что сегодняшняя встреча открывает серию торжественных событий, приуроченных в республике ко Дню российской науки. Кроме того, 2024 год объявлен в Татарстане Годом научно-технологического развития.

«Впервые в истории современной России численность занятых в сфере науки и технологий республики превысила 14 тыс. человек. А объем внутренних затрат на научные изыскания приблизился к рекордным для нас 30 млрд рублей», — заметил Рустам Минниханов.

В Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов Федерации Татарстан поднялся на второе место, пропустив вперед с небольшим отрывом только столицу России. Большая заслуга в этих успехах, по словам Минниханова, принадлежит научному сообществу республики.

Награды из рук Раиса получили представители Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук РТ — за создание толкового словаря татарского языка в шести томах и Казанского государственного аграрного университета — за разработку и внедрение приемов мелиоративного земледелия. Казанский вертолетный завод наградили за постановку на серийное производство многоцелевого вертолета Ми-38, а ПАО «Татнефть» — за геодезическую сеть специального назначения с автоматизацией сбора и обработки комплексных данных с использованием искусственного интеллекта.