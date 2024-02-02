Словарь татарского языка и запуск в серию Ми-38: за что Минниханов наградил ученых

В Губернаторском дворце сегодня чествовали ученых, новаторов, которые внесли значительный вклад в развитие науки, промышленности, экономики Татарстана

Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан – второй после Москвы в рейтинге научно-технологического развития

В Губернаторском дворце – резиденции Раиса РТ Рустама Минниханова сегодня чествовали ученых, новаторов, которые внесли значительный вклад в развитие науки, промышленности, экономики Татарстана. Этой традиции уже 30 лет.

Встреча открыла серию торжественных событий, приуроченных ко Дню российской науки в республике и Году научно-технологического развития, который отмечается в Татарстане.

«В этом году мы чествуем ученых, добившихся выдающихся результатов в самых разных областях познания – от филологии до геодезии, от сельскохозяйственных наук до транспортного машиностроения. Отрадно, что ваши труды отличает не только теоретическая новизна, но и высокая прикладная ценность. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и настойчиво идти вперед к новым целям и прорывным идеям. Уверен, ваши главные достижения еще впереди!» – обратился Минниханов к участникам церемонии.

Перед вручением наград Раис Татарстана отметил, что впервые в истории современной России численность занятых в сфере науки и технологий в республике превысила 14 тыс. человек. А объем внутренних затрат на научные изыскания приблизился к рекордным 30 млрд рублей.

В Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов Татарстан находится на 2-м месте, пропустив вперед с небольшим отрывом только Москву. Большая заслуга в этом, по словам Минниханова, принадлежит научному сообществу.

Толковый словарь татарского языка: 6 томов, 80 тысяч слов

Награды из рук Раиса получили представители Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук РТ за создание толкового словаря татарского языка в 6 томах. Этот фундаментальный научный труд – результат почти 25-летней научной работы нескольких поколений ученых, лексикографов.

Айнур Тимерханов: «Появление такого труда – это показатель высокого достижения не только в масштабах татарской лексикографии и языкознания, но и тюрко-татарского языкознания в целом» Фото: rais.tatarstan.ru

«Появление такого труда – это показатель высокого достижения не только в масштабах татарской лексикографии и языкознания, но и тюрко-татарского языкознания в целом. Во многом те труды в области татарской филологии, которые выполнялись до сих пор, являются своего рода ориентиром для других тюркских языков. Ранее подобный толковый словарь издавали в 1977-1981 годах, но мы сегодня добились еще больших результатов», – отметил вице-президент Академии наук РТ Айнур Тимерханов.

Особенность издания в том, что это самый большой словарь по количеству слов – около 80 тысяч. Кроме того, в нем зафиксированы и составные глаголы татарского языка.

«В татарском языке имеется порядка 15 тыс. смысловых глаголов, из них 30 могут употребляться как самостоятельные глаголы, входить в смысловые отношения с другими глаголами. Если 15 тыс. глагольных лексем умножить на 30 вспомогательных глаголов – это 450 тыс. слов глагольной лексики в татарском языке, которые пока не учтены в наших словарях. Да, не все они употребляются в практике, но даже если вычесть, скажем, треть, то все равно остается существенное количество слов, которые мы должны зафиксировать и отразить, как наше словарное богатство», – добавил Тимерханов.

Награды из рук Раиса получили представители Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук РТ за создание толкового словаря татарского языка в 6 томах Фото: rais.tatarstan.ru

У истоков проекта стоял ученый-филолог, член-корреспондент АН РТ, заслуженный деятель науки РФ Фуат Ганиев. Напомним, на его счету более 300 научных работ, из которых более 20 монографий, словарей, справочников. Он основатель и руководитель научной школы, из которой вышли более 30 кандидатов и докторов наук.

«Он, приступая к этой работе, говорил, что этот труд должен быть выполнен таким образом, чтобы он был действительно достоин самой высокой государственной награды. Сегодня его мечта сбылась, и мы благодарны нашему наставнику, в этом большая заслуга», – заключил Айнур Тимерханов.

Новые технологические решения для Ми-38

Отметил Раис Татарстана и сотрудников Казанского вертолетного завода, вручив награды за постановку на серийное производство многоцелевого вертолета Ми-38.

Сотрудники Казанского вертолетного завода получили награды за постановку на серийное производство многоцелевого вертолета Ми-38 Фото: rais.tatarstan.ru

Новый вертолет дополнил линейку уже выпускаемых на предприятии, обеспечив расширение рынка сбыта в категории большей грузоподъемности и дальности полета. Для его создания на КВЗ внедрили комплекс инновационных технологических решений: процессы моделирования конструкции вертолета и технологической оснастки перевели на цифровой формат, внедрили современное оборудование с программным управлением для ее изготовления.

«Вы сегодня наградили восемь человек, но мы исходим из того, что эта награда всему коллективу нашего завода. Каждый человек, работающий на КВЗ, вложил свою лепту в создание этого вертолета», – рассказал экс-гендиректор конструкторско-технологического центра завода Александр Лаврентьев.

Александр Лаврентьев: «Каждый человек, работающий на КВЗ, вложил свою лепту в создание этого вертолета» Фото: rais.tatarstan.ru

Он также отметил, что на сегодняшний день Ми-38 работает как в гражданской авиации, так и в силовых структурах РФ.

Новая технология мелиорации земель позволит повысить урожайность в 3-4 раза

За разработку и внедрение инновационных приемов мелиоративного земледелия, которые помогут повысить экономическую эффективность сельского хозяйства республики, наградили представителей Казанского аграрного университета.

Представителей Казанского аграрного университета наградили за разработку и внедрение инновационных приемов мелиоративного земледелия Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы разработали технологии и современную технику для мелиорации, которая позволяет получать урожай в 3-4 раза больше. Данная технология разработана для всех основных сельхозкультур, которые у нас выращиваются в условиях Татарстана. Также был создан завод по выпуску современных дождевальных машин, который работает с 2016 года», – рассказал «Татар-информу» доктор сельхознаук, директор Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Приволжскому федеральному округу Марс Хисматуллин.

Он также добавил, что совместно с Казанским аграрным университетом при поддержке Раиса РТ был создан агробиотехнопарк, где сейчас проводят производственные научные опыты.

Марс Хисматуллин: «Мы разработали технологии и современную технику для мелиорации, которая позволяет получать урожай в 3-4 раза больше» Фото: rais.tatarstan.ru

«Он даст хороший импульс для развития мелиоративной и сельхознауки на более высоком уровне с получением еще более ценных научных и практических результатов», – заключил Хисматуллин.

Геодезическая сеть с ИИ поможет открыть новые залежи нефти

И еще одна работа, которая получила признание и награду из рук Раиса РТ – создание и функционирование геодезической сети специального назначения, для которой применили искусственный интеллект.

Дамир Гилаев: «Наш проект реализовывался уже давно, первые истоки заложены в 1980 годы. Мы этот проект усовершенствовали, перевели его в формат цифровой» Фото: rais.tatarstan.ru

«Наш проект реализовывался уже давно, первые истоки заложены в 1980 годы. Наши уважаемые ветераны начали создавать тогда систему наблюдения. Мы этот проект усовершенствовали, перевели его в формат цифровой. Наша команда получила огромный массив данных, которые для компании, для республики и страны могут дать новые ресурсы в виде новых залежей нефти, дополнительную информацию. Мы интересовались есть ли такие аналоги в РФ – их нет, даже в мире, только в Японии и Калифорнии», – рассказал представитель «Татнефти» Дамир Гилаев.

Еще одна работа, которая получила признание и награду из рук Раиса РТ – создание и функционирование геодезической сети специального назначения, для которой применили искусственный интеллект Фото: rais.tatarstan.ru

Созданная цифровая система наблюдений позволит оперативно получать и анализировать информацию по деформационным явлениям и использовать результаты при разработке нефтяных месторождений.

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов отметил на церемонии, что в Татарстане создана хорошая инфраструктура, есть все возможности для ученых.

Рифкат Минниханов отметил на церемонии, что в Татарстане создана хорошая инфраструктура, есть все возможности для ученых Фото: rais.tatarstan.ru

«Сегодня год импортозамещения, импортоопережения и суверенитета данных. Эти наши направления актуальны, эта работа в рамках СВО выходит на первый план, и мы победим», – заключил он.