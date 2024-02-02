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Словарь татарского языка и запуск в серию Ми-38: за что Минниханов наградил ученых
Рустам Минниханов сегодня вручил Государственные премии РТ в области науки и техники за 2023 год. Наука в республике на подъеме – в ней занято 14 тыс. человек, а вложения в разработки за год составили рекордные 30 млрд рублей. Какие проекты ученых были отмечены сегодня – в репортаже «Татар-информа».
Татарстан – второй после Москвы в рейтинге научно-технологического развития
В Губернаторском дворце – резиденции Раиса РТ Рустама Минниханова сегодня чествовали ученых, новаторов, которые внесли значительный вклад в развитие науки, промышленности, экономики Татарстана. Этой традиции уже 30 лет.
Встреча открыла серию торжественных событий, приуроченных ко Дню российской науки в республике и Году научно-технологического развития, который отмечается в Татарстане.
«В этом году мы чествуем ученых, добившихся выдающихся результатов в самых разных областях познания – от филологии до геодезии, от сельскохозяйственных наук до транспортного машиностроения. Отрадно, что ваши труды отличает не только теоретическая новизна, но и высокая прикладная ценность. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и настойчиво идти вперед к новым целям и прорывным идеям. Уверен, ваши главные достижения еще впереди!» – обратился Минниханов к участникам церемонии.
Перед вручением наград Раис Татарстана отметил, что впервые в истории современной России численность занятых в сфере науки и технологий в республике превысила 14 тыс. человек. А объем внутренних затрат на научные изыскания приблизился к рекордным 30 млрд рублей.
В Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов Татарстан находится на 2-м месте, пропустив вперед с небольшим отрывом только Москву. Большая заслуга в этом, по словам Минниханова, принадлежит научному сообществу.
Толковый словарь татарского языка: 6 томов, 80 тысяч слов
Награды из рук Раиса получили представители Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук РТ за создание толкового словаря татарского языка в 6 томах. Этот фундаментальный научный труд – результат почти 25-летней научной работы нескольких поколений ученых, лексикографов.
«Появление такого труда – это показатель высокого достижения не только в масштабах татарской лексикографии и языкознания, но и тюрко-татарского языкознания в целом. Во многом те труды в области татарской филологии, которые выполнялись до сих пор, являются своего рода ориентиром для других тюркских языков. Ранее подобный толковый словарь издавали в 1977-1981 годах, но мы сегодня добились еще больших результатов», – отметил вице-президент Академии наук РТ Айнур Тимерханов.
Особенность издания в том, что это самый большой словарь по количеству слов – около 80 тысяч. Кроме того, в нем зафиксированы и составные глаголы татарского языка.
«В татарском языке имеется порядка 15 тыс. смысловых глаголов, из них 30 могут употребляться как самостоятельные глаголы, входить в смысловые отношения с другими глаголами. Если 15 тыс. глагольных лексем умножить на 30 вспомогательных глаголов – это 450 тыс. слов глагольной лексики в татарском языке, которые пока не учтены в наших словарях. Да, не все они употребляются в практике, но даже если вычесть, скажем, треть, то все равно остается существенное количество слов, которые мы должны зафиксировать и отразить, как наше словарное богатство», – добавил Тимерханов.
У истоков проекта стоял ученый-филолог, член-корреспондент АН РТ, заслуженный деятель науки РФ Фуат Ганиев. Напомним, на его счету более 300 научных работ, из которых более 20 монографий, словарей, справочников. Он основатель и руководитель научной школы, из которой вышли более 30 кандидатов и докторов наук.
«Он, приступая к этой работе, говорил, что этот труд должен быть выполнен таким образом, чтобы он был действительно достоин самой высокой государственной награды. Сегодня его мечта сбылась, и мы благодарны нашему наставнику, в этом большая заслуга», – заключил Айнур Тимерханов.
Новые технологические решения для Ми-38
Отметил Раис Татарстана и сотрудников Казанского вертолетного завода, вручив награды за постановку на серийное производство многоцелевого вертолета Ми-38.
Новый вертолет дополнил линейку уже выпускаемых на предприятии, обеспечив расширение рынка сбыта в категории большей грузоподъемности и дальности полета. Для его создания на КВЗ внедрили комплекс инновационных технологических решений: процессы моделирования конструкции вертолета и технологической оснастки перевели на цифровой формат, внедрили современное оборудование с программным управлением для ее изготовления.
«Вы сегодня наградили восемь человек, но мы исходим из того, что эта награда всему коллективу нашего завода. Каждый человек, работающий на КВЗ, вложил свою лепту в создание этого вертолета», – рассказал экс-гендиректор конструкторско-технологического центра завода Александр Лаврентьев.
Он также отметил, что на сегодняшний день Ми-38 работает как в гражданской авиации, так и в силовых структурах РФ.
Новая технология мелиорации земель позволит повысить урожайность в 3-4 раза
За разработку и внедрение инновационных приемов мелиоративного земледелия, которые помогут повысить экономическую эффективность сельского хозяйства республики, наградили представителей Казанского аграрного университета.
«Мы разработали технологии и современную технику для мелиорации, которая позволяет получать урожай в 3-4 раза больше. Данная технология разработана для всех основных сельхозкультур, которые у нас выращиваются в условиях Татарстана. Также был создан завод по выпуску современных дождевальных машин, который работает с 2016 года», – рассказал «Татар-информу» доктор сельхознаук, директор Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Приволжскому федеральному округу Марс Хисматуллин.
Он также добавил, что совместно с Казанским аграрным университетом при поддержке Раиса РТ был создан агробиотехнопарк, где сейчас проводят производственные научные опыты.
«Он даст хороший импульс для развития мелиоративной и сельхознауки на более высоком уровне с получением еще более ценных научных и практических результатов», – заключил Хисматуллин.
Геодезическая сеть с ИИ поможет открыть новые залежи нефти
И еще одна работа, которая получила признание и награду из рук Раиса РТ – создание и функционирование геодезической сети специального назначения, для которой применили искусственный интеллект.
«Наш проект реализовывался уже давно, первые истоки заложены в 1980 годы. Наши уважаемые ветераны начали создавать тогда систему наблюдения. Мы этот проект усовершенствовали, перевели его в формат цифровой. Наша команда получила огромный массив данных, которые для компании, для республики и страны могут дать новые ресурсы в виде новых залежей нефти, дополнительную информацию. Мы интересовались есть ли такие аналоги в РФ – их нет, даже в мире, только в Японии и Калифорнии», – рассказал представитель «Татнефти» Дамир Гилаев.
Созданная цифровая система наблюдений позволит оперативно получать и анализировать информацию по деформационным явлениям и использовать результаты при разработке нефтяных месторождений.
Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов отметил на церемонии, что в Татарстане создана хорошая инфраструктура, есть все возможности для ученых.
«Сегодня год импортозамещения, импортоопережения и суверенитета данных. Эти наши направления актуальны, эта работа в рамках СВО выходит на первый план, и мы победим», – заключил он.
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