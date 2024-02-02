Эксперт из Татарстана: Партии – не самый сильный элемент российской политической системы

ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец). Мнением о том, насколько кандидаты от парламентских партий узнаваемы в Татарстане, насколько активны отделения этих партий и каковы ожидания от предстоящей избирательной кампании, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из РТ.

Председатель Комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов считает, что в предстоящей избирательной кампании главным фактором будет не столько узнаваемость кандидатов, сколько партийная принадлежность. «Очень часто люди голосуют не только за конкретного кандидата, а прежде всего за политическую партию, которой они симпатизируют, за которую они голосовали в предшествующие годы», – сообщил эксперт.

Говоря о самих политических партиях, Морозов сказал, что уровень активности КПРФ и ЛДПР в Татарстане высок, представители обеих партии работают в Госсовете РТ и имеют многолетний опыт присутствия на политической сцене. «Они будут активно работать на своих кандидатов», – отметил эксперт.

Мнения о том, что сегодня в партийном политическом поле более узнаваемы партии, а не представляющие их персоналии, придерживается и эксперт Евгения Храмова. Сформировавшиеся в стране партийные бренды – это общероссийское явление, и Татарстан здесь не является исключением, говорит она. Исключением, выбивающимся из общего контекста, является кандидатура Владимира Путина, продолжает эксперт.

«В общем ряду кандидатов только он имеет личный, индивидуальный бренд, признанный не только на внутрироссийском, но на мировом уровне», – пишет Храмова.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков отмечает, что «партии – не самый сильный элемент российской политической системы». В то же время в регионах российские парламентские партии и их кандидаты достаточно известны.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова выразила мнение, что России, как многонациональной стране, «нужен сильный духом лидер». Она напомнила, что президентские выборы в стране проходят «во время сложного геополитического фона».

«Владимир Путин никогда не избегал ответственных решений и всегда готов действовать в момент исторических вызовов, исходя из интересов страны и ее народа. На мой взгляд, нужно иметь серьезную жизненную позицию и сильный характер, чтобы в такое непростое время, в условиях международного давления, так эффективно руководить страной», – говорит Павлова.

Важным она отметила тот факт, что в избирательной кампании представлены кандидаты разных партий и политических взглядов. «Каждый избиратель может ознакомиться со всеми кандидатами и выбрать своего», – сказала она.

Политтехнолог Владимир Кутилов приводит данные социологических замеров, которые показывают декларируемое голосование за действующего Президента на уровне 79-80%. «Кампании альтернативных кандидатов вряд ли повлияют на эту цифру», – пишет эксперт.

Он также считает, что явка на выборах будет высокой. «Избиратели начали понимать, что, несмотря на общественный консенсус в вопросе выбора, важно принять участие в голосовании, потому что в условиях гибридной войны Россия должна продемонстрировать единство и всенародную поддержку Президента и главнокомандующего», – резюмировал спикер.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец). Центральная избирательная комиссия РФ должна принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении еще трех претендентов (остальные сняли свои кандидатуры) не позднее 10 февраля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ЦИК России опубликовала декларации четырех кандидатов на выборах Президента России – Путина, Слуцкого, Харитонова и Даванкова.