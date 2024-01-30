ЦИК России опубликовала декларации Путина, Слуцкого, Харитонова и Даванкова

Центральная избирательная комиссия опубликовала декларации о доходах четырех кандидатов на выборах Президента России. Информация размещена на сайте ЦИК.

Согласно декларации, за шесть лет, предшествующих году выборов, доходы действующего Президента Владимира Путина составили более 67 млн рублей. Они состоят из таких пунктов: зарплата, Администрация Президента РФ, доход от вкладов в банках и ценных бумаг, военной пенсии и продажи имущества. На 10 счетах в банках находится более 54 млн рублей.

В собственности Путина находятся квартира и гараж в Санкт-Петербурге, а также три автомобиля: ГАЗ М 21 1960 и 1965 годов выпуска, «Нива» 2009 года выпуска и автомобильный прицеп.

Также он владеет 230 акциями ПАО «Банк Санкт-Петербург».

«Обязательства имущественного характера: квартира – 153,7 кв.м, г. Москва (бессрочное пользование, распоряжение Правительства Москвы), машино-место – 18 кв.м, г. Санкт-Петербург (бессрочное пользование, членство в гаражном кооперативе)», – указано в документе.

Кандидатом от партии ЛДПР Леонидом Слуцким заявлен доход в размере 35 млн 989 тыс. рублей. В качестве источников указаны зарплата, Аппарат Госдумы, продажа имущества.

В графе «Недвижимое имущество» – два земельных участка и дом в Московской области, три квартиры – в Ростовской области и Москве (2), а также одно машино-место в столице. На двух счетах у него размещено 1285,96 рубля.

Доходы его супруги Лидии Лысковой за указанные годы составили более 29 млн рублей и сформированы за счет доходов от вкладов, пенсии, социальных пособий, продажи имущества и страхового возмещения в натуральной форме.

В декларации кандидата от партии КПРФ Николая Харитонова указаны доходы в сумме свыше 36 млн рублей. Это сумма включает: зарплату, Аппарат Госдумы, доходы от вкладов, пенсии, единовременную соцвыплату, пособия по временной нетрудоспособности.

В собственности политика два земельных участка – в Краснодарском крае (доля в правк 1/3) и Новосибирской области (общая долевая собственность), одна треть дома в Новосибирской области, а также квартиры в Москве и Краснодарском крае. В Новосибирской области у Харитонова также зарегистрирован гараж.

Он владеет автомобилем УАЗ 31519 2000 года. Помимо этого, на его имя открыто шесть счетов, на которых в сумме находится 5,76 млн рублей.

Доходы представителя политической партии «Новые люди» Владислава Даванкова за шесть лет составили 76,9 млн рублей. Источником доходов стали зарплата, Аппарат Госдумы, АНО «Россия – страна возможностей», благотворительный фонд поддержки образовательных программ «Капитаны», микрофинансовая компания «Международный центр кредитования», ООО «Фаберлик», политическая партия «Новые люди», продажа имущества, доходы от вкладов и ценных бумаг, пособие по временной нетрудоспособности и иные доходы.

В графе «Недвижимое имущество» указаны земельный участок и дом в Московской области и квартира в Москве.

Даванков владеет легковым автомобилем «Мерседес-Бенц», S 450 4 MATIC MAYBACH 2019 года выпуска. На 19 счетах (вкладах) у него размещено более 3,5 млн рублей.

«Иное участие в коммерческий организациях: ООО Микрофинансовая Компания «Международный центр кредитования» – доля в праве 54%; ООО «Старица Авиа» – доля в праве 100%. Обязательства имущественного характера: 1 жилой дом, 496,8 кв. м, Московская область, заем.», – говорится в документе.

Доходы жены политика Юлии Даванковой за этот период составили 810 984,32 рубля.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.



В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).