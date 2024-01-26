Эксперт из Татарстана: Очень важно появление единого статуса многодетной семьи

Президент России Владимир Путин посетил Всероссийский семейный форум «Родные – любимые» и подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них.

О том, какие дополнительные меры соцподдержки многодетных семей следует установить в регионах, как отразится появление единого статуса многодетной семьи на демографической политике, что в Татарстане делается для поддержки семей, на площадке «Экспертного клуба» рассказали спикеры из РТ.

Депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова отметила, что ранее в России отсутствовал единый подход к определению статуса многодетной семьи, каждый регион самостоятельно принимал решения.

Закрепление статуса на федеральном уровне, по мнению эксперта, «позволит сохранить гарантированные пособия и выплаты по рождению и воспитанию детей, будет продолжена работа по трудовой поддержке многодетных родителей, предоставления им возможности получения дополнительного профобразования и качественной занятости».

Она также сообщила, что появится удостоверение, которое будет давать право на получение социальных услуг. Кроме того, разрабатывается система информирования, которая позволит оперативно сообщать семьям о полагающихся им льготах.

«У каждого региона появится возможность устанавливать дополнительные льготы и расширить перечень мер помощи в сфере здравоохранения, ЖКХ, дошкольного и среднего образования, обеспечения жильем, проезда в транспорте», – добавила Ларионова.

Важным спикер назвала и тот факт, что согласно принятому указу статус многодетной семьи устанавливаются бессрочно.

Депутат Госсовета Татарстана Игорь Бикеев выразил мнение, что «россиян должно быть больше» для чего безусловно нужны меры поддержки многодетных семей. «Они стимулируют родителей к рождению и воспитанию трех и более детей, и, думаю, будут результативны. Думаю, что субъекты Российской Федерации, Республика Татарстан также внесут свой немалый вклад в это благое дело», – сказал он.

По его словам, важнейшим условием эффективности мер поддержки многодетных семей является успешное сохранение и укрепление в стране традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Именно они, говорит эксперт, «формируют у людей желание, стремление и решимость воспитать много детей».

«Уверен, что традиционные ценности нашего многонационального народа, подкрепленные духовной силой христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, имеют огромный потенциал в деле повышения рождаемости, который мы просто обязаны реализовать», – резюмировал Бикеев.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова назвала указ Президента долгожданным для тысяч многодетных семей страны, а также тех, кто планировал расширение семьи.

«Данный указ стал сигналом со стороны Президента России для органов власти всех уровней о том, что система социальных мер и гарантий для многодетных семей должна усиливаться. Многодетной семьей должно быть почетно и для этого необходимо создать благоприятную среду для комфортной жизни», – сказала спикер.

Павлова добавила, что регионы вправе устанавливать дополнительные меры поддержки многодетных семей сверх федеральных. В качестве успешного примера она привела Татарстан, который «давно и активно работает по этому направлению».

Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко подчеркнула, что в России практически ежегодно обновляются меры поддержки многодетных семей.

«Очень важно появление единого статуса многодетной семьи, который даст им некие гарантии, что меры поддержки будут одинаково действительны во всех субъектах РФ. При этом на усмотрения регионов меры могут быть даже расширены. Это, несомненно, позитивно отразится и на демографической политике», – сказала она.

Руденко также выразила мнение, что создание банка данных о многодетных семьях должно быть направлено на облегчение супругам получения информации о положенных мерах соцподдержки. «Если у соответствующих органов власти будет такая общая база данных, то они смогут точечно работать с каждой многодетной семьей. Так как есть те, которые и не знают о своих правах», – резюмировала эксперт.