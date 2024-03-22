Эксперт из Татарстана: Консолидация общества во время выборов была очень высока

Действующий Президент РФ Владимир Путин набрал на президентских выборах 87,28% голосов. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов, который набрал 4,31% голосов, за ним следует кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков с 3,85%. На четвертом месте – кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,20% голосов. Мнением о результатах выборов в целом по стране и в Татарстане в частности, особенностях избирательной кампании в РТ, причинах активной явки на выборы на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Эксперт Евгения Храмова считает, что самым главным ценностным аспектом состоявшихся выборов является легитимность, признание их народом Российской Федерации. «Республика Татарстан традиционно и незыблемо является неотъемлемой частью российского государства и российского народа», – подчеркивает она.

«Основной чертой выборов в Республике Татарстан является семейственность восприятия процесса и осуществление его. Это четкая установка на поддержку и развитие традиционных ценностей республики. Не случайно выборы Президента страны в республике проходили под лозунгом “Всей семьей на выборы!”», – говорит она.

Только осознанная гражданская консолидация способна привести такие массы людей на избирательные участки, добавляет эксперт.

«Основным фактором, способствовавшим открытости и честности избирательных процедур, стал фактор доверия, доверия к действующему и вновь избранному Президенту Владимиру Путину», – резюмировала Храмова.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев считает результаты выборов Президента Российской Федерации и в Татарстане, и в стране в целом закономерными. «Фактически люди голосовали за свое лучшее будущее и лучшее будущее России», – говорит он.

«В последние годы, а особенно после начала СВО, наши граждане осознали, что являются особым сообществом, у которого единые интересы: сохранение национальных культур и обычаев, воспитание детей в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, благосостояние и безопасность семей, возможности для профессиональной реализации и т.д.», – рассуждает Бикеев.

Очевидно, что обеспечение этих интересов требует сильного государства, которое в свою очередь нуждается в эффективном и ответственном перед людьми и страной руководителе, который имеет высокий моральный авторитет и заслуженное доверие граждан, продолжает спикер.

«Татарстанцы поддерживают действующего Президента России, знают о его искренней приязни к республике и ее трудолюбивому многонациональному народу», – говорит он, акцентируя внимание на том, что на выборы многие жители республики приходили семьями.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова поддерживает своего коллегу, говоря о том, что консолидация общества во время выборов была очень высока.

Причинами такого единения эксперт видит в том, что «Владимир Путин говорит с людьми на одном языке, он их слушает и слышит». Кроме того, население благодарно Президенту за развитие страны. «Это отзывается в сердцах людей, поэтому люди пришли и проголосовали тому, кому верят», – сказала Павлова.

«Я думаю, многим нашим коллегам на Западе стоит у нас поучиться организации выборного процесса, а именно современным и удобным подходам», – подчеркнула она.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков отмечает, что результаты выборов Президента РФ «обязательно повлияют на мировую политику и развитие международного порядка».

Что касается Татарстана, то эксперт считает, что республика показала себя «исключительно достойно в избирательной кампании». «Явка населения и результат Владимира Путина в республике превосходит общероссийские показатели. Татарстан позиционировался федеральными властями как площадка для инноваций и развития. Это было наглядно подтверждено в ходе данной избирательной кампании», – сказал эксперт.