ЦИК РТ: Завершили выборы Президента, приступаем к выборам в Госсовет Татарстана

Андрей Кондратьев: «Мы создали все условия для легитимного, прозрачного и открытого голосования. И это в условиях многодневного голосования»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выборы Президента – историческое событие

Андрей Станиславович, в Татарстане состоялись выборы Президента России. Каковы итоги голосования?

В новейшей истории нашей страны это были седьмые по счету выборы Президента России. Безусловно, это историческое событие, значение которого определяется множеством факторов. Мы впервые голосовали в период проведения специальной военной операции. Сегодня на наше государство оказывается колоссальное информационно-политическое давление, наложены тысячи незаконных санкций недружественных государств. Перед всей избирательной системой стояло множество угроз, вызовов. Несмотря на все это, избирательная кампания в Татарстане прошла организовано, четко, в строгом соответствии с требованиями закона и завершились без происшествий. При этом, хочу подчеркнуть, мы создали все условия для легитимного, прозрачного и открытого голосования. И это в условиях многодневного голосования.

Содействие по всем вопросам организации и подготовки к голосованию избирательным комиссиям оказывали государственные и муниципальные органы власти, ведомства силового блока, Министерство здравоохранения, Министерство труда, занятости и социальной защиты, Управление Роспотребнадзора по Татарстану, Общественная Палата республики и Общественная Палата Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека.

Выборный процесс на прошедшей избирательной кампании был организован в соответствии со всеми действующими на территории Российской Федерации избирательными стандартами, он был безопасным и удобным. Все это результат нашего коллективного труда!

Знаете, по итогам трех дней голосования хочу с удовлетворением отметить, что в дни голосования на выборах Президента России татарстанцы шли на избирательные участки с хорошим, позитивным настроением, с большим желанием реализовать свое право гражданина России. Думаю, это очень важный положительный результат нашей работы.

«Татарстанцы показали высокую явку – 84,61%, приходили на участки целыми семьями, приводили детей и внуков» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В процессе “семейного голосования” мы видели представителей сразу трех, а то и четырех поколений»

Татарстанцы показали высокую явку – 84,61%, приходили на участки целыми семьями, приводили детей и внуков. Довольно часто в процессе вот такого «семейного голосования» мы видели представителей сразу трех, а то и четырех поколений, для которых выборы – это праздник, настоящая семейная традиция. Конечно, это радует! И мы, как организаторы выборов, конечно, стараемся поддержать на выборах праздничную атмосферу. В то же время необходимо понимать, что выборы – это многокомпонентный процесс, состоящий из множества этапов, каждый из которых имеет свой регулируемый законом регламент. Для избирателей выборы начались 15 марта и закончились в 8 вечера 17 марта. Для организаторов выборов подготовка к голосованию началась еще в сентябре прошлого года.

В организации и проведении выборов в Татарстане были задействованы все 65 территориальных избирательных комиссий, 2767 участковых с кадровым составом в 22 162 человека. Была проделана колоссальная работа.

Во-первых, мы провели масштабное обучение кадрового состава. Избирательное законодательство постоянно совершенствуется, и это требует внимания. Более того, в повседневной жизни члены избирательных комиссий – люди обычный профессий: врачи, педагоги, служащие предприятий. Конечно, перед каждой выборной кампанией мы должны обновить знания и повысить компетенции членов избирательных комиссий. Каждый этап обучения в обязательном порядке заканчивается тестированием знаний и навыков. И каждый член избирательной комиссии успешно справился с этим.

Во-вторых, многодневное голосование – это сам по себе вызов для любого человека, участвующего в его организации. Выборы в формате трех дней, безусловно, удобны для избирателей. И результаты явки показывают это. В большинстве муниципалитетов наиболее высокая явка была в первые два дня голосования, 15 и 16 марта в Татарстане проголосовали более 60% избирателей. Но вместе с этим это и серьезная нагрузка на членов избирательных комиссий.

При этом последний день выборов для всех, кто был причастен к организации избирательного процесса – это еще и подсчет голосов, установление итогов голосования, бессонная ночь, колоссальная физическая и психологическая нагрузка. Но мы справились! Мы выложились на все 100%, сработали четко, слажено, скоординировано. Хочу в очередной раз поблагодарить всех членов избирательных комиссий за профессионализм и преданность общему делу в период проведения самой главной избирательной кампании для нашей страны. Выборы Президента России в Татарстане прошли без происшествий. Нарушений, влияющих на ход голосования, зафиксировано не было.

«Выборы Президента России в Татарстане прошли без происшествий» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«К нам не поступил ни один тревожный сигнал, требующий выездов на избирательные участки»

Какие обращения избирателей поступили в ЦИК Татарстана в дни голосования? Много ли было звонков на телефон горячей линии?

За весь период на горячую линию Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан поступил 1181 звонок. Сравнивая это количество с обращениями в прошлые избирательные кампании, конечно, наблюдается рост. В то же время все обращения татарстанцев носили информационно-справочный характер. К нам не поступил ни один тревожный сигнал, требующий каких-то выездов на избирательные участки. Люди чаще всего звонили с вопросами, в каких случаях можно проголосовать на дому, что делать, если вовремя не подали заявление для голосования через «Мобильный избиратель».

На все обращения татарстанцев специалистами горячей линии даны исчерпывающие ответы. Ни один вопрос не остался без ответа. Если посмотреть на письменные обращения, поступившие к нам, – они также все рассмотрены и заявителям даны ответы – то наблюдаются также вопросы информационно-справочного характера. 22 обращения из всех 37 – это вопросы включения в списки избирателей, разъяснения возможности проголосовать на другом избирательном участке по месту нахождения избирателя. Ряд обращений касался некорректности отражения местонахождения их избирательного участка в Госуслугах. И это, конечно, требует исправления. Будем отрабатывать этот вопрос со службой технической поддержки Единого портала Государственных услуг.

«В течение трех недель более 10 тысяч членов избирательных комиссий приходили к татарстанцам домой, приглашали на выборы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более 80% встреч с жителями Татарстана завершились положительно

Андрей Станиславович, а каковы особенности этой избирательной кампании в целом? Есть какие-то по-настоящему знаковые отличия?

В первую очередь, это самое пристальное внимание к информационному обеспечению выборов Президента России. Мы продолжили традицию максимальной информационной открытости. В преддверии президентских выборов в нашей республике был реализован амбициозный проект – «ИнформУИК». В течение трех недель – с 17 февраля по 7 марта – более 10 тысяч членов избирательных комиссий приходили к татарстанцам домой, приглашали на выборы, рассказывали обо всех возможностях голосования. Только представьте, что члены избиркомов республики обошли более 1,6 миллиона домовладений и квартир.

Более 80% встреч с жителями Татарстана завершились положительно, информирование о выборах Президента России в процессе личного общения состоялось, а это очень важно. Суммарно были проинформированы 93% избирателей. И это очень большой результат членов избирательных комиссий. Уверен, такую практику нам необходимо продолжить и в рамках будущих избирательных кампаний! Кроме того, мы усилились в информировании размещением информации о выборах во всех видах средств массовой информации. Сюжеты, информационные материалы, ролики выходили в печатных изданиях, в электронных СМИ, на телевидении, по радио, в социальных сетях. Мы подвели итоги, в средствах массовой информации и интернете вышло более 18 тысяч публикаций, связанных с темой выборов Президента России в Татарстане.

Важная часть открытых и легитимных выборов – участие представителей СМИ. Для освещения кампании в Центризбиркоме республики аккредитованы 447 журналистов из 96 федеральных и республиканских средств массовой информации.

Второе отличие этой избирательной кампании – тотальный контроль за соблюдением закона в дни голосования – это как общественный контроль, так и видеоконтроль. В этом году за ходом голосования в Татарстане следили более 16 тысяч наблюдателей – от кандидатов, от политических партий, выдвинувших кандидатов, от Общественной палаты Татарстана и Общественной палаты Российской Федерации. Кроме того, республику посетили международные эксперты, члены международной миссии наблюдателей. Несмотря на антироссийскую истерию в мире к нам приехали представители стран СНГ и государств дальнего зарубежья – это Индонезия, Танзания, Бангладеш, Испания, Доминиканская Республика, Гватемала. Все три дня голосования на выборах Президента России в Татарстане они работали на избирательных участках, общались с членами комиссий, с избирателями. Наши гости побывали на участках для голосования в Казани, в Набережных Челнах, в Альметьевске, в Елабуге и Мамадыше, посетили Арский, Высокогорский, Спасский районы Татарстана.

«Международные наблюдатели были восхищены открытостью российского избирательного процесса» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Некоторые из международных экспертов видели такой всеобъемлющий контроль голосования впервые

Также мы познакомили международных экспертов с работой системы видеоконтроля на выборах. Признаюсь, некоторые из них такой всеобъемлющий контроль голосования видели впервые! Изображения с камер в круглосуточном режиме транслировались в Центре общественного наблюдения, организованного Общественной Палатой Татарстана. Огромная видеостена из 48 экранов транслировала в режиме реального времени происходящее на всех избирательных участках республики. В Центре общественного наблюдения – более 50 наблюдателей, следящих ходом голосования. Благодаря видеонаблюдению создавалось понимание, как проходит голосование, как организован подсчет бюллетеней.

В результате мы получили весьма позитивные оценки работы избирательных комиссий Татарстана, прозрачности наших выборов, организации процесса голосования. Международные наблюдатели были восхищены открытостью российского избирательного процесса.

Третье отличие – это безусловно популярность электронных сервисов избирательной системы. Это еще одна очень важная особенность прошедших президентских выборов. Все, кто по каким-либо причинам не мог проголосовать на избирательном участке по месту регистрации мог выбрать удобный для себя участок с помощью механизма «Мобильный избиратель». Этой возможностью воспользовались 108 907 человек. Это в два раза больше, чем в рамках прошлой избирательной кампании.

В целом по России через Госуслуги было подано более трех миллионов заявлений. При этом Татарстан вошел в топ-10 регионов: избиратели нашей республики наравне с жителями Москвы, Санкт-Петербурга чаще всего выбирали удобные для себя избирательные участки. С одной стороны, это показатель безусловной востребованности механизма для избирателей, с другой – важный признак высокой гражданской ответственности татарстанцев. Люди заранее планировали свое голосование, подбирая удобный для себя избирательный участок.

«Мы очень гордимся кадровым составом избирательных комиссий – это по-настоящему патриоты своего Отечества» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстан выборами Президента России открыл большой электоральный цикл»

ЦИК России утвердил результаты голосования. Явка в России составила 77,49%, в Татарстане – более 80%. Все эксперты отмечают небывалую явку, результат более чем достойный. Скажите, теперь то избирательные комиссии уходят на отдых? Что будет дальше?

Вы знаете, избирательный процесс не может прерываться. Тем более что Татарстан выборами Президента России открыл большой электоральный цикл. В сентябре этого года нас ожидают выборы депутатов в Государственный Совет Татарстана. В следующем году мы будем выбирать Раиса Республики. А в 2026 году – депутатов Государственной Думы России. Все это требует ответственного подхода. И мы очень гордимся кадровым составом избирательных комиссий – это по-настоящему патриоты своего Отечества, готовые через организацию выборов создавать условия каждому гражданину для реализации избирательного права.

Действительно, сейчас мы берем небольшую паузу, но уже в апреле приступаем к подготовке сентябрьских выборов. Нам вновь предстоит большая работа. Необходимо будет, во-первых, провести анализ и сделать соответствующие выводы по прошедшей избирательной кампании. Во-вторых, провести мониторинг избирательных участков на предмет обеспеченности технологическим оборудованием, соответствия нормам безопасности. В-третьих, организовать и провести профессиональную подготовку членов избирательных комиссий. В общем, масштаб задач большой.