ЦИК подвел официальные итоги выборов Президента: Путин набрал 87,28% голосов

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На специальном заседании Центральной избирательной комиссии РФ председатель ЦИК Элла Памфилова объявила официальные итоги голосования на выборах Президента России. Действующий глава государства Владимир Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов избирателей.

В общей сложности за нынешнего российского лидера, который шел на выборы как самовыдвиженец, проголосовали 76 277 708 человек, сообщает ТАСС.

Из числа остальных кандидатов Николай Харитонов, шедший на выборы от партии КПРФ, набрал 4,31% голосов (за него проголосовали 3 768 470 человек). Владислав Даванков от партии «Новые люди» набрал 3,85% голосов (за него проголосовали 3 362 484 человека), Леонид Слуцкий от партии ЛДПР — 3,20% (за него проголосовали 2 797 629 человек).

Итоговая явка на президентских выборах с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 77,49%. «В современной истории России подобных показателей еще не было», — заявила в связи с этим Элла Памфилова (цитата по РИА Новости).

В Татарстане, согласно данным ЦИК РТ, Путин по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов — 4,83%, Слуцкий — 3,93%, Даванков — 1,53%.