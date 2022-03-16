Эксперт Роспотребнадзора: «Стелс-омикрон» вряд ли вызовет новую волну пандемии

Вероятность того, что новый вариант коронавируса «стелс-омикрон» (ВА.2) вызовет новую волну пандемии в России, невелика. Об этом РИА Новости рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Он отметил, что большая часть населения уже переболела или сделала прививку и уровень заболеваемости заметно снизился, несмотря на увеличение количества заболевших «стелс-омикроном».

«Едва ли сублиния BA.2 сможет вызвать новую волну пандемии в РФ. Очень большая доля населения уже так или иначе иммунизирована – с помощью вакцинации и/или перенесенной ранее новой коронавирусной инфекции, а число выявляемых случаев уже существенно ниже недавних исторических максимумов», – объяснил эксперт.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что «стелс-омикрон» способен распространятся быстрее предыдущих вариаций коронавируса.

Он призвал россиян пройти ревакцинацию в марте или апреле.