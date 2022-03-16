Минздрав России оценил опасность штамма «стелс-омикрон»

«Стелс-омикрон» способен распространяться еще быстрее предыдущей разновидности Covid-19. Поэтому данный вариант может стать преобладающим в России, заявляет РИА Новости, ссылаясь на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

«Имея более высокую контагиозность, подвариант омикрона BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом», — подчеркнул он.

По словам министра, мониторинг штаммов показал наличие нескольких генетических линий омикрона. И если ранее доминирующим вариантом считалась BA.1, то BA.2, появившаяся позднее, показала еще более высокую скорость распространения в популяции.

«Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. В понедельник власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны. В большинстве случаев выявляется подвариант омикрона BA.2», — заявил глава российского Минздрава.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Китай начнет перенаправлять международные рейсы из Шанхая в другие города из-за резкого скачка заболеваемости Covid-19.