Эксперт: Использование татарского языка — потребность сохранения культурного кода татар

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Заботой о сохранении татарского языка обусловлен целый ряд культовых мероприятий и решений, в их числе, к примеру, проведение на родном языке пятничных проповедей, использование татарского языка в медресе. Это является насущной потребностью сохранения культурного кода, сказал на открытии III Международного форума «Богословское наследие мусульман России» начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Альберт Дирзизов.

«В Татарстане уделяется важное значение гармонизации культурной и гражданской идентичности. Также есть понимание важности сочетания религиозной и этнонациональной идентичности», — подчеркнул в своем выступлении он.

Дирвизов обратил внимание, что сегодня важное значение обретают информационные технологии. Так, одним из результатов взаимной интеграции религии, науки и технологии стало появление нового казанского издания Корана, подготовленного специалистами Духовного управления мусульман РТ.

«Буквально несколько дней назад был презентован специально разработанный компьютерный шрифт „Казань басма“. Теперь самые известные издания Корана в России начала XIX века будут печатать на основе оригинального электронного шрифта. Это знаковое событие, так как именно чтение Корана пробуждает у людей познать ее суть, найти ответы на злободневные вопросы, служит источником развития мусульманской мысли», — заметил представитель Департамента Президента Татарстана.

Он сообщил форуму, что совсем недавно появились сразу два учебных пособия по гражданской идентичности мусульман России. «Эта тема будет обсуждаться участники конференции и, уверен, вызовет дискуссии. Убежден, что III Международный форум „Богословское наследие мусульман России“ станет заметным событием в религиозной, научной и культурной жизни страны, а также будет способствовать укреплению всесторонних связей между представителями духовенства и академических структур в деле изучения и возрождения традиций отечественной богословской школы», — выразил свое мнение эксперт.