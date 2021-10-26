В Болгаре открылся международный форум «Богословское наследие мусульман России»

Проведение международного форума «Богословское наследие мусульман России» становится доброй традицией. На площадках вырабатывается уникальный опыт взаимодействия представителей разных народов, социальных, профессиональных и конфессиональных групп и органов государственной власти. Об этом сказал на торжественной церемонии открытия мероприятия и.о. ректора Болгарской исламской академии Айнур Тимерханов.

«Идеи форума направлены на формирование общего пространства мира и добрососедства, неделимости, духовности и общечеловеческих ценностей, продвижение терпимости к культурным традициям народов мира», — подчеркнул спикер.

Мероприятие проходит в Болгаре, оно организовано Болгарской исламской академией при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Работа форума продлится до конца недели, в ее программе две международные научно-практические конференции.

Сегодня делегаты форума соберутся на V международные болгарские чтения «Наследие мусульманских богословов России: вопросы сохранения и изучения». В пятницу пройдет обсуждение вопросов формирования гражданской идентичности мусульманской молодежи в России и за рубежом.

В работе III Международного форума «Богословское наследие мусульман России» очно и в онлайн-формате участвуют представители государственных органов власти, региональных муфтиятов страны, ведущие российские и зарубежные ученые-богословы, религиоведы, имамы, общественные деятели, преподаватели вузов, студенты, представители СМИ. Всего гостями и докладчиками форума станут более 200 человек из 20 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

«С 2019 года на площадках форума побывало более 600 человек из 40 регионов РФ и 20 стран мира. К сожалению, коронавирусные ограничения вносят свои коррективы в работу форума. В любом случае мы рады, что форум состоялся», — сказал руководитель академии.

Он выразил надежду, что в будущем году, когда пройдут юбилейные мероприятия по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, форум пройдет в полноценном формате.