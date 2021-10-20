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20 октября 2021  05:30

ДУМ Татарстана издаст казанский Коран «Казан басма» с дизайнерским шрифтом

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ДУМ Татарстана почти завершило один из главных проектов в рамках подготовки к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией — издание нового казанского Корана на основе специально разработанного дизайнерского компьютерного шрифта «Казан басма». 

18 октября разработчик шрифта доктор Мухаммад Абай передал сигнальную версию электронных исходников издания муфтию РТ Камилю Самигуллину. 

Дизайнерский шрифт создан на основе аутентичного типографского оттиска. «Казан басма» — первый печатный Коран, подготовленный мусульманами. Издание вышло в свет в Казани в 1803 году в Азиатской типографии и имело ряд отличительных особенностей: использование вертикальных линий (огласовки), выделение танвинов, написание цифр и т.д. 

На сегодняшний день тексты нового «Казан басма» проверены и вычитаны полностью. Обновленное издание будет соответствовать общепринятым мировым стандартам «Ар-Расм Аль-Усмани». 

Планируется, что электронный вариант обновленного издания «Казан басма» от ДУМ РТ будет доступен в качестве бесплатного мобильного приложения и предоставлен для пользования различным региональным духовным управлениям мусульман России, сообщается на сайте ДУМ РТ. 

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