Эксперт Григорьев отреагировал на результаты опроса о переселенцах из Донбасса

Результаты соцопроса об отношении к приему Россией переселенцев Донецкой и Луганской республик, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, полностью соответствуют реальной ситуации. Своим мнением с газетой «Известия» поделился директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 78% респондентов поддержали размещение в России переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Результаты опроса соответствуют настроениям в российском обществе, а также «позициям общественных палат и волонтеров», которые активно принимают участие в помощи переселенцам, убежден Григорьев.

«Поэтому мне кажется, [что] это всё разумно и понятно. ˂…˃ Россияне понимают прекрасно, и неоднократно уже это видели, и эти сведения общедоступны об этих обстрелах, которые регулярно происходят», — уверен он.

Власти остававшихся на тот момент непризнанными республик Донбасса 18 февраля приняли решение об эвакуации части жителей под предлогом усиления обстрелов. Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей всем переселенцам.

Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ проработать вопрос оказания помощи переселенцам Донецкой и Луганской республик. Их предполагается разместить в санаториях «Санта», «Жемчужина», «Ливадия» и «Васильевский».

Накануне, 21 февраля, Президент России подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.