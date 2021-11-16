Эксперт: Добавление фото в сертификаты о вакцинации сделает их проверку удобнее

Дополнение российских сертификатов о вакцинации от коронавируса Covid-19 фотографиями владельцев упростит их проверку в общественных местах и сделает этот процесс более удобным. Об этом заявил президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович, сообщает радио Sputnik.

«Видеть фотографию — это удобно, это доказывает, что человек идет со своим QR-кодом и можно пропустить его, не дожидаясь проверки по базе. Лишняя ли это информация — это вкусовой параметр. Это действительно будет удобнее», — отметил эксперт.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассматривают возможность дополнить сертификаты о вакцинации от коронавируса фотографиями владельцев, чтобы при проверке QR-кодов не нужно было сверять сертификаты с паспортами.

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от Covid-19.